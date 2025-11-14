El lúpulo, de la cerveza a prevenir cáncer y alzheimer: lo defiende un investigador canario

Nehomer Sánchez Santana, investigador experto en las propiedades antioxidantes y agroalimentarias del lúpulo, presentará la próxima semana su investigación en el XI Congreso Internacional de Ingeniería Agroalimentaria (CIIA‑2025), uno de los mas importantes del mundo, que se celebra Costa Rica del 17 al 21 de noviembre.

Su estudio, en el que basa su tesis doctoral, analiza cómo esta flor puede actuar como principio activo en alimentos y productos y ser un potencial preventivo frente a enfermedades degenerativas como el alzheimer o el parkinson y algunos tipos de cáncer. Va más allá de cerveza como Neos, creada y producida en el Polígono Industrial de Arinaga , en Agüimes, por el también emprendedor Nehomer. Es la hija de sus estudios sobre el lúpulo como antioxidante, en la que transmite un sabor afrutado sin contener fruta.

De laboratorio en la ULPGC

Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad de La Laguna, Máster en Calidad y Seguridad Alimentaria, en estos momentos, en estos momentos desarrolla el doctorado y su investigación del Programa en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria en el Instituto Universitario de Investigación (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en Arucas, con la colaboración del centro estatal CSIC-CEBAS de Murcia.

Dará el salto al escenario internacional tras ser invitado por el Comité Científico del XI Congreso Internacional de Ingeniería Agroalimentaria, que se celebra en el Centro Tecnológico de Costa Rica, en el campus de San Carlos.

El congreso reúne a expertos de universidades, empresas, administraciones y sociedad, con un objetivo común: convertir el conocimiento en soluciones reales para mejorar la alimentación, agregar valor a los productos agrícolas y fortalecer la vida en el medio rural. Desde este enfoque se buscarán alternativas que impulsen el desarrollo agroindustrial y dinamicen la economía, local e internacional.

Amargor a la cerveza y gran potencial

En este contexto participa Sánchez. Su investigación fue seleccionada para ser expuesta en el eje científico ‘Productos funcionales y valor agregado’, dedicado a trabajos que buscan desarrollar alimentos con beneficios para la salud. Explica que el lúpulo es conocido por su papel en la cerveza, pero su potencial va mucho más allá. El estudio que defenderá en el congreso lleva por título Actividad antioxidante del lúpulo (Humulus lupulus) con diferentes concentraciones de alfa-ácidos y potencial nutracéutico. En términos sencillos, el trabajo analiza el potencial que poseen las sustancias del lúpulo para frenar la oxidación a través de sus componentes flavonoides que aportan amargor al sabor de la cerveza, pero que también están relacionados con efectos beneficiosos para la salud. El objetivo es determinar qué tipos de lúpulo tienen un mayor potencial para desarrollar productos alimentarios con valor añadido.

El estudio, plasmado en su tesis doctoral que finaliza dentro de un año, analiza su actividad antioxidante, es decir, su capacidad para proteger al organismo frente al desgaste celular, un aspecto clave en la creación de alimentos funcionales y productos saludables.

Reduce un 60% la oxidación

Explica que esta flor por su poder antioxidante. «Posee sustancias activas que frenan los procesos de oxidación, llegando a reducirlos hasta en un 60%. Es muy alentador , ya que la oxidación está asociada a muchas enfermedades como algunos tipos de cáncer, alzheimer, Parkinson, artritis, u otros reumatismos».

Vaticina además que en un futuro próximo, «aparecerán alimentos, completos alimenticios e incluso medicamentos que contengan las sustancias del lúpulo como principio activo».

"En un futuro próximo aparecerán alimentos, e incluso medicamentos, que contengan las sustancias del lúpulo como principio activo» Nehomer Sánchez Santana — Investigador ULPGC

Parte de esa investigación ya tiene una aplicación práctica: la cerveza artesanal Neos, elaborada en el Polígono Industrial de Arinaga, que destaca por ofrecer un sabor afrutado sin añadir fruta, por un manejo específico de los compuestos del lúpulo.

Sánchez lleva 5 años estudiando e investigando y ya en Venezuela ganó un premio nacional a la investigación de las propiedades antioxidantes de los alimentos vegetales en el año 2004.

En la investigación conjunta que realiza observa que el lúpulo no es solo un ingrediente esencial en la cerveza; contiene polifenoles y ácidos alfa cuya concentración varía según la variedad -de las casi 300 existentes», especifica el investigador nacido en Venezuela y afincado en Grancanaria.

Especifuca que «el equipo de investigación seleccionó 10 genotipos cultivados en seis países distintos. Gracias a experimentos llevados a cabo, se ha comprobado que estas sustancias activas actúan como freno de la oxidación, un mecanismo clave en el desarrollo de numerosas enfermedades degenerativas».

Aplicación en bebidas y alimentos

Los hallazgos abren la puerta a aplicaciones de la flor en alimentos y bebidas funcionales, como ya lo hace la cerveza artesanal Neos, 100% natural . Se elabora en el Polígono Industrial de Arinaga hace cuatro años y a su corta edad ya tiene medalla de bronce a nivel mundial en el World Beer Awards de 2021 al diseño, concepto y marca cervecera del mundo. Él mismo la promociona con su venta en la beertruck Neos.

Sánchez investigó durante años combinando con tres tipos de malta, que lo llevó a elaborar un producto con aromas y sabores tropicales y cítricos que recuerdan al maracuyá, mango, pomelo o lima, lo curioso es que la cerveza Neos, no usa ningún tipo de fruta en su elaboración. Pero la estrella es el lúpulo especial que contiene, conocido como Citra, cultivado únicamente en el estado de Washington, en EEUU, sobre el que sostiene su base doctoral y su línea de investigación, para demostrar que sus elementos tienen una gran capacidad antioxidante.