Mogán reabre seis de sus playas tras los últimos análisis de Salud Pública

Tras los recientes análisis realizados por el área de Salud Pública del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán ha decidido reabrir varias playas del municipio: Mogán, Puerto, Patalavaca, El Perchel y Anfi. Con la prioridad de garantizar la seguridad de los usuarios, se ha izado bandera amarilla, indicando precaución, y las playas volverán a cerrarse en caso de detectarse contaminación.

El concejal de Playas, Willy García, ha solicitado a la población extremar las precauciones y prestar especial atención a las banderas, que indicarán si está permitido el baño o si las playas permanecen cerradas. Actualmente continúan con bandera negra las playas de Las Marañuelas, Costa Alegre, Taurito, Tauro y El Cura.

Desde la Concejalía se mantiene un dispositivo de control y limpieza diaria, para retirar cualquier residuo que pueda aparecer del vertido procedente de la costa teldense. Además, se recuerda a la ciudadanía que, en caso de detectar restos de contaminación, mantenga la distancia y evite el contacto.