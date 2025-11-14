Mogán reabre seis de sus playas tras los últimos análisis de Salud Pública
Mogán, Puerto, Patalavaca, El Perchel, Anfi y amadores izan bandera amarilla mientras continúan cerradas Las Marañuelas, Costa Alegre, Taurito, Tauro y El Cura
LP/DLP
Tras los recientes análisis realizados por el área de Salud Pública del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán ha decidido reabrir varias playas del municipio: Mogán, Puerto, Patalavaca, El Perchel y Anfi. Con la prioridad de garantizar la seguridad de los usuarios, se ha izado bandera amarilla, indicando precaución, y las playas volverán a cerrarse en caso de detectarse contaminación.
El concejal de Playas, Willy García, ha solicitado a la población extremar las precauciones y prestar especial atención a las banderas, que indicarán si está permitido el baño o si las playas permanecen cerradas. Actualmente continúan con bandera negra las playas de Las Marañuelas, Costa Alegre, Taurito, Tauro y El Cura.
Desde la Concejalía se mantiene un dispositivo de control y limpieza diaria, para retirar cualquier residuo que pueda aparecer del vertido procedente de la costa teldense. Además, se recuerda a la ciudadanía que, en caso de detectar restos de contaminación, mantenga la distancia y evite el contacto.
