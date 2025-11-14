El Om Thalasso Villa del Conde by Lopesan cumple 20 años al servicio del bienestar y la salud

El Om Thalasso Villa del Conde by Lopesan, ubicado en el exclusivo Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso en Meloneras, celebra su 20º Aniversario con la satisfacción de haberse consolidado como un referente mundial en el segmento del turismo de bienestar o "wellness".

Durante estas dos décadas, el Om Thalasso ha servido de refugio para numerosos turistas que han buscado en sus instalaciones un santuario saludable en el que disfrutar de una experiencia de renovación integral, con el océano Atlántico como protagonista destacado. Con una estimación de 2.000 clientes al mes, el centro festeja el hito de haber brindado relax y descanso a casi medio millón de personas, que han visto cómo sus vacaciones se han transformado en algo excepcional.

Una de las cualidades más valoradas por los usuarios es la ubicación de sus instalaciones, estratégicamente diseñadas en primera línea de mar, lo que permite que la energía sanadora del agua marina, el viento y la luz solar se hayan convertido en pilares esenciales de cada tratamiento. Tal y como reza la filosofía del centro: "el bienestar es un instante donde el mundo se detiene y el cuerpo y la mente se rinden al placer de sentirse bien". Con este enfoque, cada cliente siente que adentrarse en el Om Thalasso Villa del Conde es como entregarse al océano, un ritual de talasoterapia que sana, regenera y devuelve la ligereza al cuerpo.

El Om Thalasso Villa del Conde by Lopesan cumple 20 años / LP/DLP

El éxito alcanzado por Om Thalasso Villa del Conde sería inconcebible sin el esfuerzo y la dedicación de su equipo, desde la dirección del centro, pasando por los terapeutas, el personal de recepción, hasta el servicio técnico y de limpieza. Por este motivo, para celebrar este especial cumpleaños, el centro ha querido compartir una tarta conmemorativa y brindar junto con el grupo humano del hotel Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso.

20 años de efemérides y tratamientos

Han habido muchos momentos reseñables en la historia del Om Thalasso Villa del Conde, sin embargo mayo de 2021 ha quedado marcado como el inicio de una nueva y exitosa etapa. Hace ya 4 años, sus instalaciones volvieron a abrir sus puertas, tras superar la pandemia de la COVID-19, con una imagen renovada y un cambio en su denominación, que hacía clara referencia al mantra OM del yoga más antiguo y universal. Una de las señas de identidad que definen al Grupo Lopesan es su apuesta decidida por ofrecer a sus huéspedes una serie de experiencias personalizadas asociadas a la gastronomía, el ocio y por supuesto favorecer un óptimo estado de bienestar físico y mental, un reto que la compañía alcanza a través de la marca OM Spa & Thalasso by Lopesan.

Entre los servicios estrella que han marcado la diferencia, a lo largo de este tiempo, destaca el circuito Thalasso Experience. Un recorrido marino de hidroterapia diseñado para ofrecer un destacado efecto terapéutico, aprovechando los beneficios del agua de mar. La experiencia tiene una duración de unas 3 horas e incluye el acceso a zonas como el Vitality Pool, una piscina de hidroterapia con agua marina, el Indoor Pavilion, que incluye una sauna con cromoterapia, el Aroma Pavilion, con sus duchas de aceites esenciales y la Kneipp Pool, una piscina de reflexología podal, que suele combinar agua fría y cantos rodados para activar la circulación.

Sin duda, las cabinas Ocean Views Suites son el elemento diferencial de la propuesta del Om Thalasso, al proporcionar la posibilidad de disfrutar de una experiencia única y exclusiva. En estos espacios los clientes pueden descubrir los Rituales by Om, que ofrecen terapias corporales, faciales, servicios de belleza y estética, además de una amplia carta de masajes individuales o para compartir en pareja.

Hay que destacar que el Om Thalasso Lopesan Villa del Conde está abierto al público en general, por lo que no hay que estar alojado en el resort para poder beneficiarse de alguno de los programas de salud que incluyen unas espectaculares vistas al Atlántico. Únicamente hay que realizar reserva previa a través de la página web www.lopesan.com, en el teléfono (+34) 928563232, escribiendo un correo a om.villadelconde@lopesan.com o através de la cuenta de Instagram @ombylopesan.

Al celebrar dos décadas de compromiso con el bienestar y la salud, el Om Thalasso Villa del Conde by Lopesan no solo mira con orgullo su historia, sino que proyecta su mirada hacia el futuro, manteniendo la promesa a sus clientes de ofrecer el escenario ideal para lograr detener el tiempo y adoptar un ritmo más pausado durante sus vacaciones.