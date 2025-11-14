Los padres del menor acosado en Gran Canaria denuncian la agresión y Educación investiga si sufre bullying en el colegio

Los padres del menor acosado en el sur de Gran Canaria han denunciado ante la Policía Nacional la agresión, de cuya investigación se ha hecho cargo la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Maspalomas.

Al tratarse de un asunto que afecta a menores de edad, la Policía Nacional trasladará las diligencias que se practiquen a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, según ha informado este viernes la Jefatura Superior en Canarias. A la investigación de la Policía Nacional se une un expediente de la Consejería de Educación que va a intervenir, aunque la agresión ocurriese fuera del centro educativo. El objetivo es aclarar si la víctima ha sufrido acoso escolar.

«Investigamos si eso ha sucedido otras veces en el centro», confirman desde el área que dirige Poli Suárez. «En cualquier caso, vamos a localizar a los jóvenes que se ven en el vídeo para abordar con ellos en sus centros y con sus familias que ese tipo de conductas no se deben dar», exlican desde Educación.

La Consejería reclama una actuación no solo con el presunto acosador sino con «el resto de chicos presentes». «Aunque uno agrede no se puede admitir eso de que el resto le rían las gracias a estas cosas, grabar o participar indirectamente. Por eso vamos a hacer una intervención con todos», añaden: «Entendemos que es muy grave y hay que actuar y prevenir, pero si no pasa en uncentro no tenemos competencia».

Educación se ha reunido ya este viernes con la UFAM para determinar la intervención rápida, solicitará una reunión con las familias implicadas y un informe detallado de los directores de los colegios donde estudian los participantes, así como un informe de la inspectora para remitirlo a la Fiscalía de Menores.

La inspectora de Educación ha acudido este viernes a todos los centros de los implicados en el vídeo. «Se les dará charlas de concienciación tanto desde la Consejería como de la Policía».

Este acoso de varios menores a otro ocurrido en el sur de Gran Canaria se ha hecho viral, ya que los hechos fueron grabados con un teléfono móvil y las imágenes han sido difundidas por diversos canales y redes sociales.

En ella se observa un posible episodio de acoso por parte de un menor, al que acompañan otros, todos ellos ya identificados por la Policía.

El autor del acoso obliga a la víctima, también menor de edad, a decir en voz alta repetidamente su nombre y a afirmar que es «el puto amo y el jefe», al tiempo que pide al resto de los chicos y chicas que le acompañan que se retiren para que pueda tener «espacio para pegarle».

Difusión sin consentimiento

El acosador pega varias bofetadas y amaga con quemar con un cigarro a la víctima, la que obliga a fumar mientras le llama «el azorado y chiquitín». El agredido acosado llega a ofrecerle dinero con tal de «no tener problemas con él». De hecho, repite en varias que no se va a pegar. «No quiero pelea», insiste.

Los hechos suceden por la tarde, en un callejón entre edificios en la urbanización Bella Vista de San Bartolomé de Tirajana, y son grabados con un móvil por uno de los amigos del acosador. Algunos de los acompañantes les ríen las gracias y lo jalean, aunque otros, ya al término de la grabación, que dura casi seis mintuos, debido a la indefensión que sufre la víctima llegan a pedirle en varias ocasiones que no le pegue y que lo deje tranquilo.

El vídeo, sin pixelar a los menores e incluso sin tapar sus nombres, se ha viralizado en las redes sociales, en las que usuarios anónimos piden encontrar y linchar a los implicados en la grabación. La difusión de imágenes, vídeos y voz de menores sin el consentimiento de los padres o tutores legales constituye también un delito. A esto se suma que, presuntamente, al menos un individuo ha acudido ya al sitio donde se reúnen estos menores con el objetivo de hostigarlos. Este hombre pregunta a uno de los adolescentes: «¿Te gusta grabar y abusar de la gente?». Amaga incluso con agredirlo, un hecho que puede ser denunciado por los padres de este joven.