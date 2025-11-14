El plan más completo del sur de Gran Canaria: cena frente al mar, espectáculo y música en directo
Una experiencia única que combina gastronomía, show y ambiente en un lugar mágico junto a la playa
El restaurante El Senador se reinventa con noches únicas junto al mar, combinando gastronomía, espectáculos y ambiente en un entorno inmejorable frente a la playa de Maspalomas.
Los sábados alternos, el mítico establecimiento del sur de la isla se transforma en el escenario del Show Kahuma, un evento se convierte ne el plan estrella del finde semana.
Una cena con vistas al mar
El plan comienza al atardecer, con un picoteo y música en directo, mientras dos cantantes comienzan amenizar la velada. A medida que cae la noche, el ambiente se vuelve más especial gracias a una exquisita cena frente al mar, acompañado por el sonido de las olas y una propuesta gastronómica que rinde homenaje a los sabores del atlántico.
En la carta destacan los arroces de autor, el atún rojo premium (mejor tapa de España 2023), los postres caseros y una selección de vinos canarios, además de referencias nacionales e internacionales.
Qué sábados se celebra
Tras la cena, llega el momento del espectáculo, el Show Kahuna, con luces, ritmo y actuaciones que culmina con la sesión del DJ residente, crean un ambiente perfecto para disfrutar frente al mar.
El evento se celebra los sábados alternos, los próximos serán el 15 y el 29 de noviembre, y requieren reserva previa porque las mesas se llenan rápidamente. Además, es un evento pensado para todos los públicos.
Un espacio perfecto para disfrutar
El Senador Beach House no solo es un restaurante, sino un lugar pensado para disfrutar de experiencias completas junto al mar. Además, su propuesta de ocio, ofrece espacios para celebraciones privadas, cócteles o eventos, con menús personalizados y un servicio cuidado al máximo detalle.
Las reservas se realizan a través de la página web oficial del restaurante.
