Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
Un bochinche con más de 80 años de historia
Fundado en 1929, este establecimiento familiar conserva la esencia de las antiguas tiendas canarias. Aunque su aspecto sea humilde y su localización apartada, es uno de esos lugares más recomendados y que sorprende a cualquiera que lo visita.
El Silencio - Casa Flora, un bochinche ubicado en Ingenio (Santa Lucía de Tirajana) que cuenta con más de 80 años de historia y que continúa siendo uno de los tesoros gastronómicos de la isla.
Una carta concisa y llena de sabor
La carta es corta, casera y contundente, como mandan los clásicos canarios. Sus platos están elaborados con productos locales y recetas que han pasado de generación en generación.
Entre sus imprescindibles destacan:
- Carne de cochino frita, una de las más populares de Gran Canaria
- Carne en salsa, elaborada con una receta tradicional
- Papas arrugadas con mojo
- Queso tierno canario
- Pimientos de padrón
Para poner un toque final a una comida tradicional, puedes optar por unos de sus postres caseros, que al igual que las comidas, las raciones no dejan indiferentes a los comensales.
Un local con la esencia de toda la vida
El Silencio - Casa Flora recuerda a los bochinches antiguos que todavía mantiene un pequeño espacio de tienda donde venden aceite y vinagre artesanales, elaborados como hace décadas.
Su ambiente familiar lo convierte ne un lugar perfecto para disfrutar con amigos o familia en un entorno único. Además, cuenta con terraza, servicio de comida para llevar y aparcamiento cercano en la calle.
Dónde está
El Silencio - Casa Flora se encuentra en en Ingenio (Santa Lucía de Tirajana), Gran Canaria. Un rincón perfecto, apartado del centro para disfrutar de la auténtica comida del archipiélago.
El establecimiento abre de viernes a domingo de 12:30 a 16:00 horas, y de 19:00 a 22:30, ofreciendo solo el servido de mediodía los domingos. El resto de días permanece cerrado por descanso del personal.
Una joya escondida para quienes buscan auténtica cocina canaria, con raciones generosas y un ambiente acogedor.
