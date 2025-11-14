San Bartolomé de Tirajana restaura la escultura que homenajea el paso de Colón por Maspalomas

El ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana reinauguró este viernes la escultura “Agua y leña”, situada junto a la Charca de Maspalomas, tras ser sometida a un proceso de restauración después sufrir actos vandálicos en 2002.

La pieza, obra del escultor Máximo Riol Cimas, conmemora el quinto centenario de la escala de Cristóbal Colón realizó Maspalomas para repostar agua y madera en su cuarto y último viaje hacia América en 1502. Poco después de su inaguración en 2020, el conjunto escultórico sufrió el robo de dos de los tres barriles que lo componen.

La obra recuperada refleja la importancia histórica que tiene para Maspalomas la escala del almirante el 24 de mayo de 1502 para aprovisionarse de agua dulce y leña para tan larga travesía, como relata en sus diarios el propio hijo del descubridor, Hernando Colón. Se trata de una escultura realista, elaborada en bronce y fijada a una gran roca de basalto, consistente en tres barriles y siete gajos de tarajal trabajados con enorme precisión y maestría.

Escultura 'Leña y agua', reinagurada en San Bartolomé de Tirajana / Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

"Cuando se vandaliza una escultura, estamos rompiendo nuestra cultura"

Los trabajos de restauración, promovidos por la Concejalía de Patrimonio que dirige la teniente de alcalde Elena Álamo Vega, han permitido recuperar esta pieza dedicada al hecho histórico que implica a Maspalomas en la aventura colombina. Se llevaron a cabo en el taller de fundición escultórica de Antonio Higinio Rodríguez Sosa, siguiendo las directrices del propio artista y con el máximo respeto a la integridad y espíritu original de su obra.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, destacó “la reconstrucción exacta” de la escultura vandalizada de Riol, emplazada en su misma ubicación original. “Nuestro municipio tiene un abundante y rico patrimonio que tenemos que conservar para el presente y la historia del futuro. Es muy importante que la sociedad participe de su conservación, porque cuando se vandaliza una escultura, un libro, una biblioteca o cualquier elemento patrimonial estamos rompiendo nuestra cultura y el enlace del pasado con el futuro”, señaló.

“Todos debemos ser conscientes de que tenemos que cuidar nuestro patrimonio para que perdure y esté a disposición de quienes nos sucedan en el futuro”, añadió el alcalde.

Una idea de Néstor Álamo

En este acto, donde se disculpó la ausencia obligada del escultor por motivos de salud, el Hijo Predilecto de San Bartolomé de Tirajana Pedro Franco López recordó que la escultura conmemorativa surgió de “un guante” del autor de ‘Maspalomas y tú’, Néstor Álamo, al ex alcalde Francisco Araña del Toro en 1981, en el marco de la celebración de la gala-concierto que se ofreció en la Charca de Maspalomas.

Reinauguración de la escultura 'Leña y agua' en San Bartolomé de Tirajana / Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

Franco López recordó que Néstor Álamo rechazaba que el monumento conmemorativo de la aguada de Colón en Maspalomas “fuera una figurita”, porque además de su elevado coste “vulgarizaría el acontecimiento”. “No se trataba de homenajear al hombre, al almirante, sino de exaltar el hito histórico” añadió.

El Hijo Predilecto también recordó la inscripción que Néstor Álamo propuso para la placa: “Desde este lugar partió Colón en su último viaje a las nuevas islas de Las Canarias Indianas, el 25 de mayo de 1502”, como figura actualmente. Para Néstor, según Franco López, la aguada de Colón “era un hito histórico del que San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas no se podían mantener al margen”.

Al respecto, Franco López advirtió en su intervención que “está en nuestras manos, y nos toca a nosotros escribir la historia de nuestro pueblo, hacer saber a nuestros ciudadanos, a nuestra generaciones futuras y a los turistas que nos visitan, que este trozo de tierra que pisamos fue el último territorio español que pisó Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje a América”.