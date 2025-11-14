Vecinos de Telde y colectivos ecologistas convocan una manifestación por la contaminación que mantiene 17 playas cerradas

Gran Canaria alcanza ya las 17 playas cerradas por la presencia de residuos grasos en el litoral, una situación que se prolonga desde hace casi dos semanas. Ante la falta de avances y la persistencia del episodio de contaminación, asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y ciudadanía de Telde han convocado una manifestación para el próximo domingo 16 de noviembre, a las 11:00 horas, que partirá desde Melenara con destino a Salinetas.

Los convocantes expresan su profunda preocupación por la contaminación procedente, aseguran, de las jaulas de acuicultura instaladas frente a la costa, y denuncian la inacción de las administraciones competentes. Además, reiteran la necesidad de adoptar medidas correctoras inmediatas. Entre sus exigencias destacan la instalación "urgente" de barreras de contención y retención alrededor de las jaulas marinas para impedir que los residuos grasos continúen llegando al litoral, la "retirada inmediata" de los residuos ya presentes en el mar y su traslado a complejos ambientales con la correspondiente supervisión técnica.

Retirada definitiva

También la revisión de las autorizaciones administrativas concedidas a las actuales explotaciones acuícolas, contemplando incluso su "retirada definitiva" si fuera necesario y, por último, la activación de medidas de contención como "barreras anticontaminación, skimmers y salchichas absorbentes", recursos de los que, recuerdan, disponen las administraciones para hacer frente a este tipo de episodios. Los colectivos insisten en que "no se puede demorar más la intervención" y llaman a la ciudadanía a sumarse a la protesta para exigir soluciones inmediatas a esta "crisis ambiental que afecta de forma directa al litoral de Telde y a toda la isla".