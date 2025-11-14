Los 9,2 millones para vivienda crean la mayor polémica del presupuesto del Cabildo de Gran Canaria

El proyecto de presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para el año 2026 consigna una partida de 9,23 millones de euros para el Consorcio de Viviendas y será uno de los puntos de mayor polémica cuando se aborde su aprobación en el Pleno de la corporación insular. Mientras el gobierno de NC y PSOE considera que se trata de un «esfuerzo histórico» en la construcción de casas de promoción pública, los grupos de la oposición denuncian que se trata una cantidad «ridícula» en unas cuentas anuales que superarán los 1.055 millones de euros.

El dinero destinado al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria supone el 0,8% del total del presupuesto del Cabildo, un porcentaje muy bajo si además se tiene en cuenta que el capítulo de las inversiones reales, que suma 5,35 millones, equivale al 0,47%.

Primera piedra de las 63 viviendas de El Secadero / David Delfour

Ante ello, los portavoces del PP, Miguel Jorge, y de CC, Vidina Cabrera, anunciaron ayer que presentarán una batería de enmiendas al presupuesto para reclamar que se eleve esa cifra de forma sustancial. Además consideran que el gabinete que preside Antonio Morales será «incapaz» de gastar esos 9,23 millones, pues el nivel de ejecución de la inversiones de este año 2025 apenas supera el 22%. «Es el mayor esfuerzo de la historia de este Cabildo en vivienda en menos tiempo», afirmó el vicepresidente Augusto Hidalgo en la presentación el pasado lunes de las cuentas para el próximo año.

Plurianuales

El también consejero de Obras Públicas recordó que en el último Pleno se aprobaron dos actuaciones plurianuales, de las que una parte del dinero va en presupuesto de 2026 y grueso de la inversión se incluirá en los presupuestos de los siguientes años, en concreto 10 millones de euros para 122 viviendas en Gáldar, Santa María de Guía y Santa Lucía de Tirajana, tras un acuerdo con el Icavi (Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno autónomo), y otros 39 millones acordados con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para construir 240 casas sociales en el entorno del barrio de Las Torres.

Las partidas para inversiones reales en la construcción de vivienda suponen el 0,47% del presupuesto total

Hidalgo resaltó que el presupuesto del Consorcio aumenta un 33% en el próximo ejercicio, fundamentalmente porque se están construyendo las 63 viviendas de El Secadero, una obra en la que ya se han empezado a levantar los tres edificios. «Son las primeras y las que más rápido van de todo el Plan Canario de Vivienda, con el añadido de que es con la máxima aportación de un Cabildo», apuntó. Ayer, en una visita a Agüimes, insistió en que «en los próximos el Cabildo va a invertir casi 60 millones de euros en la construcción de más de 400 viviendas».

Por contra, el portavoz del grupo Popular tachó de «irrisorio» el dinero destinado en 2026 a las políticas de vivienda pese a ser, a su juicio, «una de las principales preocupaciones de los grancanarios». Miguel Jorge aseguró que «se trata de una cantidad absolutamente ridícula para hacer frente al grave problema de acceso a la vivienda que existe en la isla, donde se concentra un tercio de la demanda total de vivienda pública del Archipiélago con más de 10.000 solicitudes».

Raquítico

Tras considerar «raquítico» el presupuesto asignado, subrayó que «deja bien claro cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno de NC y PSOE, que en los más de diez años que lleva al frente del Cabildo no ha sido capaz de construir ni una sola promoción de vivienda pública».

De los 9,2 millones previstos para 2026, recordó Jorge, el presupuesto del Consorcio sólo contempla una subvención de 100.000 euros al Ayuntamiento capitalino para financiar las 240 viviendas en régimen de alquiler asequible en Las Torres, aunque «a día de hoy ni se dispone del suelo ni se ha firmado el convenio con el Consistorio»; y otra de un millón al Icavi para cofinanciar otra promoción de 25 viviendas protegidas en Santa Lucía , 52 en Gáldar y 45 en Santa María de Guía. Y en el capítulo de inversiones sólo figura una partida de 5,3 millones para las 63 de El Secadero, de los que 2,2 millones son aportados por el Gobierno de Canarias.

El gobierno insular alega que en los siguientes años se gastarán más de 60 millones en 400 casas de promoción pública

Por su parte, Vidina Cabrera aseguró que de las más de 400 viviendas que está anunciando el gobierno insular solo se van a construir las 63 de El Secadero. «Ni el 1% del presupuesto milmillonario del Cabildo va a la construcción de vivienda a pesar de tener competencias y de la crisis habitacional existente», subrayó la portavoz de CC, quien manifestó que «una vez más es preocupante que la vivienda no esté entre las prioridades de un gobierno que se autodenomina progresista, aún situándose como la principal preocupación de la ciudadanía».

«A la vista está -añadió la portavoz nacionalista- que no es un problema que inquiete al gobierno de NC y PSOE, pues lanzan un mensaje sensacionalista de inversión que si rascas un poco se desmorona, burlándose de los grancanarios y grancanarias».

Las cuentas de la Isla para el año 2026 / LP/DLP