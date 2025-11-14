Willy García: «No hay dinero que compense las pérdidas»

¿Cómo está afectando el cierre de playas a la imagen turística de Mogán?

Llevamos una semana con las playas del municipio cerradas y el impacto negativo es tan grande que no hay dinero que lo pueda compensar. Estamos en plena temporada alta y, si un turista pasa aquí sus vacaciones sin poder disfrutar de la playa, o peor aún, si decide bañarse pese al cierre y regresa a su país con algún problema de salud, la imagen del destino queda seriamente dañada. A esto se suman las pérdidas que están sufriendo los hosteleros de la zona, que dependen directamente del movimiento en los arenales.

¿Cómo se están llevando a cabo las limpiezas de las playas?

Cada día, en doble turno y aprovechando el periodo en el que sube y baja la marea, nuestros operarios comienzan las primeras labores de limpieza alrededor de las 04:00 de la madrugada. Retiran los restos del vertido que van llegando para que al menos los turistas que nos visitan puedan encontrar una playa limpia. Es cierto que con los cambios de marea a veces aparecen restos y otras veces no; pero cuando vuelven a llegar, la playa se llena de nuevo y hay que repetir todo el proceso. Esto supone el doble de trabajo para el personal que se encarga del mantenimiento.

¿El paso de la borrasca Claudia ha ayudado a que desaparezcan los restos del vertido?

Eso todavía no lo sabemos. Tras el paso de la borrasca, la marea continúa muy fuerte. Tenemos que esperar a que la costa recupere la normalidad y esté más tranquila para poder comprobar, con exactitud, si realmente la borrasca se ha llevado todo o si aún quedan restos de este vertido.

¿Los turoperadores le han transmitido su preocupación por el cierre continuado de playas?

Sí. Los empresarios conocen de primera mano la situación y hemos estado en contacto durante estos días. Muchos me preguntan a qué otras playas cercanas pueden derivar a los turistas que están hospedados en Mogán. También se han puesto en contacto conmigo los empresarios que trabajan a pie de playa –pequeños hosteleros, comercios y supermercados de la zona–, que son quienes están más preocupados. Les he animado a unirse para exigir explicaciones y, si es necesario, acudir a los juzgados para reclamar compensaciones por las pérdidas que llevan acumuladas tras siete días de cierre en plena temporada alta. En esa lucha estaremos con ellos, con Onalia Bueno a la cabeza.

Entonces, ¿continúan con la intención de emprender acciones legales?

Sí. La alcaldesa, el grupo de gobierno y el departamento jurídico estamos trabajando de la mano para determinar qué pasos debemos seguir y garantizar que lo sucedido no quede en el olvido. Esto no puede pasar por alto, no solo por las pérdidas económicas que ha generado, sino porque, si algún día vuelve a ocurrir, debe existir una respuesta más rápida y eficaz. No podemos permitir que las playas permanezcan tantos días cerradas.