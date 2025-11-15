Agüimes enciende la Navidad con más de 700.000 luces leds y miles de visitantes

Una cuenta atrás coreada por vecinos y visitantes llevó al alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, a pulsar el botón que iluminó las calles y plazas de la villa con cerca de 400 elementos decorativos y más de 700.000 leds este sábado. Agüimes se convierte así en el primer municipio de la isla en inaugurar la iluminación navideña, dando inicio a la temporada festiva con un espectáculo de luz y color que congregó a miles de personas y colapsó las principales vías de acceso al lugar.

Desde dos horas y media antes un ludoparque permitió a los más pequeños divertirse en la avenida de Ansite. Cuando Hernández oprimió el botón estalló la Fiesta de la Luz, un espectáculo lumínico y musical que recorrió la vía principal del municipio llenándola de destellos y aportando un colorido que validaron los aplausos del público presente.

Concierto de villancicos

Tras el encendido por parte del alcalde, la música se convirtió en protagonista desde la plaza Primero de Mayo con el concierto Merry Christmas, protagonizado por la internacionalmente famosa grancanaria Cristina Ramos que ejerció ese papel reservado en la cultura estadounidense para Céline Dion. El encargado de introducirla fue el conocido presentador, también grancanario, Kiko Barroso. La velada continuó con el concierto de Señor Natilla.

En total, son 364 los elementos ornamentales instalados, más de 5.000 metros de tiras led y cordones y nada menos que 706.468 leds de alta eficiencia para reducir hasta el mínimo el consumo de energía. La colocación de elementos decorativos y luminarias de alta eficiencia busca reducir el impacto ambiental al tiempo que dinamiza la actividad económica en las principales zonas comerciales de Arinaga, Agüimes y Cruce de Arinaga.

También decoran ayer el entorno de las plazas de Montaña de Los Vélez, Las Rosas, las urbanizaciones El Oasis y El Edén de Vargas, Montaña San Francisco, La Goleta, Los Corralillos, Los Espinales, Polígono Residencial de Arinaga, La Banda, Temisas y Guayadeque.