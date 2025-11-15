El Foro de Turismo de Maspalomas debate sobre el papel de la gastronomía

Tras unos meses de julio, agosto y septiembre en los que Gran Canaria registró el mayor gasto por turista de su historia en período estival, alcanzando los 182,32 euros por persona y día, el sector turístico se reúne en San Bartolomé de Tirajana en el XII Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria , que en esta edición pone en valor al personal de la hostelería en su papel de acogida del visitante.

Bajo el lema “Gastronomía con alma: personas que construyen el destino”, el Foro cambia su enfoque y se abre al público general repartiendo sus actos entre ExpoMeloneras y la plaza del Faro de Maspalomas. Ponencias, showcookings y mesas redondas marcarán la agenda del lunes y el martes.

Pepe Rodríguez (El Bohío), Juan Ferrer, Pere Castells y José Ramón Calvo (Mugaritz) serán los protagonistas de las ponencias en ExpoMeloneras. Pepa Muñoz (El Cuenco de Pepa) y Matteo Ciarpaglini (Club Paradiso) serán los encargados de lucir ante el público sus dotes culinarias en el Faro de Maspalomas.

La importancia del servicio en sala

La ponencia magistral “Mimos profesionales con distintos lenguajes”, a cargo de José Ramón Calvo, jefe de sala del restaurante Mugaritz, con dos estrellas Michelin, abrirá la jornada del lunes.

La mesa de debate “El poder de la sala”, con la participación de jefes de sala y sumilleres de Canarias como Nikola Ivicic, del restaurante Aquarela, establecimiento con una estrella Michelin; María González, del restaurante Bevir; Diego Tornell, mejor sumiller de Canarias y de España; Érika Sanz, sumiller formada junto a Martín Berasategui; y José Ramón Calvo, de Mugaritz. El encuentro reflexionará sobre la importancia del servicio en sala, la formación y la retención de talento en la hostelería.

Por la tarde, y abierto a todo el público, la plaza del Faro de Maspalomas acogerá el showcooking “El origen del sabor”, a cargo de la chef Pepa Muñoz, del restaurante madrileño El Qüenco de Pepa, y el coctelero Matteo Ciarpaglini, del Club Paradiso.

Pepe Rodríguez, protagonista del martes

La segunda jornada del foro, el martes, continuará con un enfoque más técnico, centrado en la relación entre ciencia, innovación y gastronomía.

La sesión arrancará con la ponencia “La importancia del diálogo entre ciencia y cocina para el futuro”, a cargo de Pere Castells, presidente de la Fundación Science and Cooking World Congress y antiguo asesor científico de El Bulli. Castells explicará cómo la investigación y la tecnología contribuyen a la evolución gastronómica sin perder su esencia humana.

A mitad de la jornada, el protagonismo recaerá en el chef Pepe Rodríguez, del restaurante El Bohío y jurado del programa de televisión MasterChef, quien ofrecerá una charla en vivo sobre su trayectoria, el vínculo entre gastronomía y turismo, y cómo una experiencia culinaria puede convertirse en motor de desarrollo local.

El foro concluirá con la intervención del consultor y coach Juan Ferrer, bajo el título “Experiencia del cliente = experiencia del empleado”, una reflexión sobre la importancia de cuidar al personal turístico para garantizar un servicio excelente y sostenible en el tiempo.