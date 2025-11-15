Winter Pride 2025 en Maspalomas: libertad, diversidad y más de 30.000 personas que caminan por la tolerancia

El amor, la diversidad, la magia y la libertad volvieron a brillar con fuerza este sábado en Maspalomas. El municipio de San Bartolomé de Tirajanase transformó en un estallido de color para celebrar la undécima edición de la cabalgata del Winter Pride, uno de los eventos más emblemáticos del calendario LGTBI europeo. Más de 30.000 personas abarrotaron las calles en una fiesta que, desde el pasado lunes 10 de noviembre, ha convertido a la localidad en un auténtico punto de encuentro internacional.

Desde primera hora de la tarde, en torno a las 15:00, las inmediaciones del hotel Abora Catarina ya respiraban ambiente de celebración. Los participantes desfilaron con outfits espectaculares, repletos de color, lentejuelas, brillo y plumas, preparados para darlo todo en lo que muchos ya consideran la fiesta del año. La mayoría de los asistentes procedían de Reino Unido, Países Bajos y Alemania, viajeros que huyen de los termómetros casi invernales de sus países para refugiarse en el clima amable de Gran Canaria. Una vez más, eligieron la isla para disfrutar del calor, del ambiente festivo y del privilegio —tan celebrado en Winter Pride— de bailar en libertad.

Duncan Hall, acompañado de su amigo Gary Adams y dos compañeros más. / Andrés Cruz

Mientras la música seguía sonando sin descanso, el cielo lucía completamente despejado y los abanicos resonaban al unísono. En pleno noviembre —y a diferencia de los países de origen de muchos asistentes— el sur de Gran Canaria gozaba de temperaturas que rozaban los 27 grados, un detalle que dejó fascinados a los participantes y que consolida a la isla como uno de los destinos favoritos para los europeos que buscan celebrar, disfrutar y vivir con libertad.

Ángeles, hippies y esposas

En una marea tan inmensa como un arcoíris gigante desfilaban ángeles, hippies, policías con esposas y un sinfín de disfraces más. Pero, sin duda, ninguno de ellos olvidó el accesorio imprescindible: el buen rollo y una sonrisa marcada de oreja a oreja. Para muchos, esta es la fiesta de hacer amigos, de conocer gente nueva y, sobre todo, de respetar.

«Eso es lo que hace esta fiesta: unir a personas que vienen a disfrutar en uno de los mejores ambientes del país»

Manu Ceballos y Alex García parecían conocerse de toda la vida, pero nada más lejos de la realidad. El primero es de Valencia y el segundo, de las afueras de Castilla-La Mancha. Coincidieron por pura casualidad en el avión que ambos tomaron el pasado jueves desde Madrid rumbo a Gran Canaria. Los dos viajaban solos y decidieron vivir la experiencia juntos. Este sábado, sin embargo, daban la impresión de tener una relación de amistad más que consolidada. «Eso es lo que hace esta fiesta: unir a personas que vienen a disfrutar en uno de los mejores ambientes del país», explicaban. Manu lleva diez años viniendo, mientras que Alex suma ya tres. Pero si en algo coinciden es en que «este es el mejor Pride de España y, además, con diferencia», aseguraron.

Winter Pride en Maspalomas 2025 / Andrés Cruz

Ismael Sánchez y Jose Córdoba también irradiaban buen ambiente, y no era para menos: llevan diez años juntos y, además, están casados. Ataviados con pelucas y mucho brillo, celebraban su quinta edición del Winter Pride de Maspalomas, una cita que tienen marcada en el calendario y que nunca se pierden. Ambos son también de Valencia y reconocen que en su ciudad no existe una fiesta de esta magnitud ni nada que se le acerque. «Nos encanta el Winter Pride porque aquí prima, por encima de todo, el respeto y la paz», explicaban. Aunque aún les queda un día para seguir disfrutando de la isla, ya tienen claro que, sin duda, volverán el próximo año.

Sin miedo y con respeto

Tom, uno de los miles de extranjeros que disfrutaba este sábado de la celebración, decía ser «de muchos países a la vez y de ninguno al mismo tiempo»·, pero aseguró que en Gran Canaria podía ser él mismo. «Aquí nadie me juzga; todo el mundo es divertido y respetuoso», afirmaba mientras bailaba al ritmo de la música. Al principio del evento se mostraba algo tímido y reservado, pero, a medida que avanzaban los minutos, fue perdiendo la vergüenza y desprendiéndose de prendas de ropa. Aun así, el pañuelo arcoíris que llevaba en la cabeza y las pocas piezas que mantenía puestas reflejaban al máximo su personalidad. «Estuve aquí en el evento de mayo también, pero creo que me gusta más este porque hace menos calor», aclaró.

Dos personas se miran mientras portan la bandera del colectivo. / Andrés Cruz

No hay barreras

Unos pasos más allá, sentado en una silla de ruedas pero con más energía que nadie, estaba Duncan Hall, acompañado de su amigo Gary Adams, que también se encontraba en otra silla. A pesar de la movilidad reducida, sus rostros reflejaban pura alegría y felicidad. «Me desplacé desde Inglaterra hasta aquí para poder estar hoy en el Winter Pride», explicó Hall. No es la primera vez que realiza este viaje ni la primera vez que lo hace en estas condiciones, pero tiene claro que, aunque no pueda caminar, eso nunca será un impedimento. «Aquí estoy feliz siempre que vengo», se sinceró. No obstante, Hall no se desplazó hasta Gran Canaria solo para disfrutar de la fiesta, sino que también aprovechará la ocasión para visitar de nuevo sus lugares favoritos de la isla.

«Aquí estoy feliz siempre que vengo»

Ángel Alcoberros y Amadeus Estrada, ambos de Barcelona, celebraban su tercera visita a la isla en lo que va de año. Habían venido al Gay Pride de mayo, de vacaciones de verano y, ahora, al Winter Pride. Esta tradición la repiten desde hace diez años de manera ininterrumpida. Ambos lucían pelucas hippies, colgantes con el símbolo de la paz y más energía que nadie. Enamorados y rebosantes de amor, paz y alegría, disfrutaban cada momento de la fiesta. Aunque les quedaba poco tiempo para aprovechar el viaje, ya tenían la mirada puesta en el próximo año, que promete ser igual o incluso mejor que todos los anteriores.