Invasión de las Dunas de Maspalomas: ¿hasta cuándo seguirá el desfile de visitantes?
¿Por qué cientos de personas ignoran los carteles y se adentran en este espacio protegido?
Las Dunas de Maspalomas, en el sur de la isla de Gran Canaria, se ha convertido en un escenario constante de alarmas medioambientales. A pesar de la cartelería, los cordones de delimitación y las campañas de concienciación, la invasión por parte de visitantes es ya diaria. Hoy mismo se han vuelto a ver imágenes de personas paseando y haciéndose fotos en este enclave natural, traslapando senderos, ignorando avisos y vulnerando un ecosistema frágil y protegido.
El valor del ecosistema
Las Dunas de Maspalomas están catalogadas como Reserva Natural Especial y representan un sistema dunar costero único en la isla. Este entorno alberga flora adaptada al ambiente arenoso y especies de aves migratorias, que dependen de la calma para reproducirse o descansar. Sin embargo, su estabilidad se ve comprometida por el constante pisoteo, los desplazamientos fuera de los senderos y el impacto del turismo masivo.
Datos alarmantes de incumplimiento
- En un operativo reciente de tan solo cuatro horas, 75 personas fueron identificadas y 18 denuncias se impusieron por acceso a zonas prohibidas, uso de drones y fotografía profesional sin autorización.
- Según datos actualizados, se registran entre 150 y 300 accesos indebidos diarios a la zona protegida, incluso al atardecer, cuando la afluencia aumenta.
- Durante el crepúsculo, se han llegado a reunir hasta 500 personas en áreas restringidas de las dunas para sesiones de fotografía, ignorando la señalización existente.
¿Por qué sucede esta “invasión”?
El fenómeno no responde únicamente a la curiosidad turística. Algunos factores clave son:
- La mezcla de “atracción desierto + playa” que convierte el lugar en un imán para fotografías llamativas.
- La sensación de ausencia de vigilancia constante, lo que anima a muchos a atravesar los cordones de delimitación.
- La falta de conocimiento o el desinterés por las normas: los carteles advierten, pero no bastan.
- La demanda de “contenido instagramable” o “foto perfecta” que impulsa la infracción consciente de los senderos delimitados.
Consecuencias para el entorno natural
La presión humana provoca varias afectaciones:
- Pérdida de la dinámica natural de las dunas: la arena que se mueve con el viento se compacta, se detiene el avance natural y se altera el proceso geológico.
- Alteración de la vegetación especializada, plantas halófilas que estabilizan la arena y que sufren al ser pisadas o desplazadas.
- Molestia constante para la fauna —en especial aves migratorias y reptiles endémicos— que necesitan tranquilidad para nidificar o descansar.
- Deterioro progresivo del paisaje, lo que amenaza tanto su valor ecológico como turístico a largo plazo.
Medidas en marcha y retos pendientes
Las autoridades han reforzado la vigilancia y han anunciado nuevas medidas:
- El Cabildo de Gran Canaria junto a la Guardia Civil han desplegado operativos especiales con motos, quads y drones para interceptar a los visitantes que invaden las zonas protegidas.
- Instalación de sensores, cámaras, mejora de la señalización, y campañas de sensibilización para reducir la presión de accesos indebidos.
- Sanciones que pueden alcanzar montos elevados; por ejemplo, multas que van desde 150 € hasta 600.000 €, dependiendo de la gravedad del daño al ecosistema.
Lo que puedes hacer como visitante responsable
- Respeta únicamente los senderos señalizados dentro del área de la reserva.
- No te adentres en zonas delimitadas como prohibidas; los carteles están allí por una razón.
- Evita usar drones sin permiso o hacer fotografías profesionales sin autorización.
- Difunde la importancia del respeto al medio: cada paso cuenta.
- Visita el mirador o centro de interpretación para conocer mejor el valor ecológico del lugar.
La “invasión” de visitantes en las Dunas de Maspalomas no es solo un problema de normas incumplidas: es un aviso de que un ecosistema frágil, tan atractivo como vulnerable, está en riesgo. Si bien hoy mismo hemos sido testigos de nuevas imágenes de personas paseando y haciéndose fotos en zonas protegidas, cada acción cuenta para revertir esta tendencia. El reto es grande, pero también lo es el valor de este paraje. Con compromiso, respeto y vigilancia efectiva, aún estamos a tiempo de preservar este mar de arena dorada para las generaciones futuras.
