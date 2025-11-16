José Martel: «Nos gustaría tener más músicos para atender a todos los barrios»

La Banda Municipal de Música que usted dirige ha recogido la Medalla al Mérito Cultural, un reconocimiento merecido.

La verdad es que sí, pero se lo merecen todos los que están activos ahora y también todas las personas que han pasado por esta banda hasta la fecha. Muchas asociaciones y colectivos nos decían que nos merecíamos un reconocimiento y ya ha llegado. La verdad es que a mí me sorprendió porque recibí la llamada del alcalde Juan Antonio Peña y me extrañó, porque tengo entendido que siempre lo hacen los de protocolo o los asesores, y como llamó él pensé que pasaba algo. Me dijo que acababan de nombrarnos para recibir la medalla de la ciudad al Mérito Cultural, y le di las gracias, y con la misma le mandé un mensaje por whatsapp a todos los compañeros felicitándolos.

¿Es el primer reconocimiento institucional que tiene la banda?

A nivel institucional sí. Tenemos muchos reconocimientos que nos han dado asociaciones vecinales y demás colectivos, que también son importantes, pero se hacen de forma particular por los actos en los que participamos con ellos, e incluso en algunos conciertos que hemos hecho fuera también se nos han reconocido con una placa o un presente, sin embargo, este es el más importante porque estamos hablando de la medalla de la ciudad de Telde.

La Banda Municipal de Telde cuenta con más de 100 años de historia.

Así es. Los datos que tenemos del cronista oficial de Telde, Antonio María González Padrón, nos dicen que existe una documentación en el archivo parroquial de la iglesia de San Juan donde dice que el 25 de mayo de 1886 se inaugura la campana de la Basílica Menor de San Juan bajo las notas de la banda municipal. Es decir, que ya desde antes de esa fecha existía la banda municipal.

Sin embargo, a pesar de que se haya reconocido ahora, la banda ha dado personajes ilustres a la historia de esta ciudad.

Sí, todas las personas que han pasado por aquí han sido un bien humano, tanto en lo personal como en lo profesional para la banda. Incluso el último director nacional, Víctor Ureña Revuelta, tiene una calle dedicada en San Juan con su nombre. También hay una placa de reconocimiento en San Gregorio en la casa.

«La banda municipal de música de Telde es el único grupo no capitalino profesional de todo el país»

Ustedes han recibido esa parte de reconocimiento institucional pero el de la gente de la ciudad ya lo tenían desde mucho antes.

De hecho nos sentimos halagados porque a donde quiera que vamos nos felicitan, con los pocos músicos que somos. Incluso a veces surgen algunos inconvenientes cuando dos barrios celebran las fiestas del mismo patrón o coinciden en fechas para ver cuál pide primero a la banda. El hecho de que quieran que participemos en sus fiestas ya nos parece muy importante. Nos gustaría tener una banda con más músicos para poder atenderlos a todos los barrios, pero actualmente solo somos quince personas.

¿Tienen déficit de personal?

Sí, pero no solo en la banda sino en todo el Ayuntamiento, al igual que pasa con la falta de personal en las diferentes concejalías y áreas. Hay personas que se jubilan o que están de baja y no se reponen esos puestos. Tiene que haber una oferta pública de empleo para cubrir esos huecos, pero ahora están sacando poco a poco todo lo que se puede.

Ustedes tienen un importante papel en el ámbito social y cultural de Telde.

La banda pertenece al Ayuntamiento y como tal presta un servicio cultural y también social y educativo a la ciudad. En España solo quedan 27 bandas profesionales, y tres son de Canarias, la de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y la de Telde. A veces tenemos todos los directores reuniones por videoconferencias para compartir opiniones y ver cómo estamos, las carencias que tenemos, cómo buscar soluciones, y se sorprenden porque Telde es la única banda profesional en España no capitalina. Y no solo eso, sino que además somos de las que más trabajamos con más de 100 actuaciones al año, que se dice pronto, y mira que ellos tienen mejores recursos. Hace unos meses estuvo aquí un compañero al que admiro, José Rafael Pascual Vilaplana, director artístico de la banda municipal de música de Bilbao, entre otras, y que además da clases de dirección, entre otras cosas. Es una persona muy sencilla, pero muy inteligente. Lo admiramos mucho y me repitió entusiasmado que éramos la única banda no capitalina de España profesional.

También tienen proyectos para que participen los escolares.

Sí. Uno de ellos se llama ‘Ensáyate’ y lo hacemos en nuestra sede, a donde vienen los escolares y el profesorado. Aquí les enseñamos la historia de la banda y después los sentamos entre los músicos y ven el trabajo que realizamos, cómo sonamos y actuamos. Conocen cada uno de los instrumentos, el papel que tienen dentro de la banda y también bromeamos con ellos, haciendo que participen e incluso los pongo a dirigir la banda, que también les gusta mucho. De alguna manera es una forma de hacer cantera porque en muchas ocasiones nos preguntan qué hay que hacer para tocar en la banda y les decimos que hay que empezar en la escuela de música, luego ir al conservatorio y continuar con la carrera de músico eligiendo un instrumento. También comprueban que hacemos diferentes tipos de música, no solo oberturas o pasodobles, sino también bandas sonoras y cualquier tipo de música moderna.

«Ofrecemos más de 100 actuaciones a lo largo del año y de diferentes géneros musicales»

La banda es muy versátil en cuanto a que tocan diferentes tipos de géneros en función del concierto.

Sí lo es. Además de hacer una media de más de 50 procesiones al año, que son bastantes, también ofrecemos una serie de conciertos, bien por las fiestas patronales o en las fiestas de los diferentes barrios. A esto le sumamos conciertos culturales que nos encargan, después ciclos de conciertos, como los sacros, que estamos una semana entera todos los días en diferentes iglesias en Semana Santa. También en otros estilos, como acompañar a cantantes que vienen de fuera en tributos a artistas como Camilo Sesto o Nino Bravo, que tiene mucha aceptación. Ahora preparamos un espectáculo con canciones que han formado parte de Eurovisión en ese mismo formato, y no solo españolas sino también internacionales.

La zarzuela es un género que también tocan.

Pues pronto haremos un ciclo de zarzuela, nada más y nada menos. Hay un acuerdo entre Cultura y la Casa Museo León y Castillo, dependiente de Cultura del Cabildo. Lo quiero cambiar un poco porque me encantan las zarzuelas y hay mucha gente en Telde que le gusta este género.