I Love Reggaeton Gran Canaria reúne a 12.000 amantes del reggaeton clásico y culmina la gira nacional 2025

La noche de ayer 12.000 amantes del reggaeton clásico se dieron cita con los máximos representantes del Reggaeton, el Electrolatino, el Dembow y la Bachata en el Anexo Estadio Gran Canaria. Grandes nombres del género subieron al escenario en una noche en la que los artistas brillaron con luz propia y el público se entregó desde el minuto cero. Las melodías y letras pegadizas de Alexis & Fido se corearon al unísono. Así como, los ritmos de Joey Montana, Fulanito y Big Yamo consiguieron levantar los bailes de los asistentes. Lorna fue la encargada de abrir la noche con su tema mundialmente conocido “Papi Chulo”, y a partir de ese momento las actuaciones de Carlitos Rossy, Dasoul, Henry Méndez, José De Rico, Xriz, El Chuape, DCS y Dixson Waz, se fueron intercalando con las sesiones de baile de Dame Más Gasolina Djs.

El festival I Love Reggaeton llegaba el año 2022 por primera vez a las Islas Canarias; el show se celebró en el Anexo Estadio Gran Canaria el 18 de noviembre; se trataba de la primera edición de I LOVE REGGAETON en el archipiélago. La cita contó con más de 12.000 mil personas de público. El año pasado el festival se celebró en Santa Cruz de Tenerife en la que era su segunda visita a las Islas Canarias y contó con el mismo éxito de asistencia. La gran aceptación por parte del público el año 2022 en Gran Canaria y el año pasado en Tenerife, ha conducido al festival a programar nuevamente la isla de Gran Canaria en el marco de su gira nacional 2025. La fecha de ayer celebró el cierre de la Gira Nacional 2025 que ha llevado al festival a recorrer las principales capitales españolas: Valencia, Madrid, Burriana (Arenal Sound), Marbella, Sevilla, Ibiza, Murcia, Tenerife y Gran Canaria.

“Este año 2025 se han celebrado un total de 9 fechas, las dos últimas se han dado cita en las Islas Canarias donde el festival ha cerrado la gira nacional. Además, ha sido este año cuando hemos anunciado el salto a Latinoamérica. En resumen, podemos decir que el festival I Love Reggaeton en estos tres años de recorrido no deja de crecer y ganar público.” Felipe Menéndez, director general Sharemusic!

El proyecto está patrocinado por el Gobierno de Canarias, a través de su empresa pública Promotur Turismo Canarias S.A., bajo el lema "Islas Canarias Latitud de Vida", el Cabildo de Gran Canaria bajo el lema “La Isla de mi Vida" y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mediante la marca “Promoción Las Palmas de Gran Canaria”.

I Love Reggaeton ¡el primer reggaeton nunca se olvida!

I Love Reggaeton es el primer show musical que realiza un respetuoso homenaje a la historia del Reggaeton desde sus inicios hasta ahora, incorporando a sus fundadores y máximos exponentes y con un show totalmente sincronizado y una puesta en escena 100% tecnológica. En el año 2004 el género latino irrumpe en España de forma exponencial gracias a un nuevo estilo llamado Reggaeton. El Boom ya estaba empezando. Desde entonces el Reggaeton es el nuevo SONIDO MAINSTREAM a nivel mundial. I Love Reggaeton rememorará sobre el escenario los temas más emblemáticos de la década del 2005 hasta el 2015.

I Love Reggaeton, una experiencia única e inmersiva

La esencia del reggaeton con un multitudinario show tecnológico sin precedentes

El show I LOVE REGGAETON pone al servicio de las emociones las últimas innovaciones tecnológicas y combina a la perfección los audiovisuales con la sincronización de todo lo que pasa en el escenario en cada momento. La ideación y creación de este show que está al nivel de las grandes giras internacionales está desarrollado e implementado en toda su totalidad por Sharemusic!. El sello ya inconfundible de nuestra promotora acaba generando una experiencia única e inmersiva para el público asistente.

"I Love Reggaeton está a la altura de la creación de los grandes shows y las giras internacionales"

Gira nacional I Love Reggaeton 2025 & gira internacional I Love Reggaeton 2026

I LOVE REGGAETON ha programado para este 2025, de mayo a noviembre, un total de nueve fechas por todo el territorio nacional colgando el cartel de todas las entradas vendidas en la gran mayoría de las fechas celebradas. El festival el año 2026 en el marco de su creciente popularidad da un paso más y mantiene la gira nacional y suma la gira internacional por Latinoamérica, actualmente ya se han anunciado dos fechas en México y una en Chile a finales del mes de marzo.