La marcha más reivindicativa del Winter Pride reúne a 40.000 personas y llena de color Maspalomas
El desfile recorrió la Avenida de Tirajana hasta el Centro Comercial Yumbo en una jornada multitudinaria, festiva y sin incidencias destacables, según la Policía Local
Maspalomas volvió a convertirse este sábado en uno de los puntos neurálgicos de la celebración de la diversidad con la marcha más emblemática del Winter Pride 2025, un evento que reunió a más de 40.000 personas procedentes de un centenar de nacionalidades. Desde el mediodía, la Avenida de Tirajana se transformó en un río humano repleto de color, música y mensajes en defensa de los derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+.
Bajo el lema Shine bright, stay proud (“Brilla con fuerza, mantén tu orgullo”), miles de asistentes se sumaron a un recorrido de kilómetro y medio que superó ampliamente las previsiones de la organización y que volvió a situar a San Bartolomé de Tirajana como un referente internacional de la diversidad.
Carrozas y fantasía en un recorrido multitudinario
El ambiente festivo comenzó desde primera hora del día junto a las dos carrozas principales, que encabezaron el desfile con actuaciones en directo. Entre ellas destacaron las voces de Mel Ömana y Melania, dos artistas canarias que han participado en festivales nacionales como el Benidorm Fest y cuyo talento volvió a conectar con el público.
Plumas, purpurina, maquillaje extravagante y fantasías de lo más imaginativas se dieron cita en el recorrido hacia el Centro Comercial Yumbo, epicentro de la celebración. Drags, pavos reales, policías, jardineras y personajes variopintos llenaron de vida la avenida, subrayando el carácter reivindicativo y festivo del evento.
El director del Winter Pride, Emiel Wijnberg, reconoció que la afluencia superó cualquier expectativa:
“Con los años hemos visto crecer la participación, pero lo que estamos viviendo ahora es extraordinario”, afirmó.
Wijnberg destacó además la fidelidad del visitante: “Cada turista permanece una media de nueve noches y gasta alrededor de 2.000 euros”, un dato que subraya el impacto turístico y económico del evento.
Reivindicación y convivencia en una jornada sin incidentes
A lo largo del desfile, los mensajes en favor del respeto, la igualdad y la protección de los derechos del colectivo LGTBIQ+ se hicieron especialmente visibles. Pancartas, cánticos y consignas recordaron la esencia reivindicativa de un encuentro que combina celebración y activismo social.
La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana confirmó que la jornada se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y convivencia, sin registrarse incidencias importantes a pesar de la alta participación. Para el consistorio, este balance refleja el compromiso ciudadano y organizativo que rodea al Winter Pride y consolida a las islas como un destino seguro, inclusivo y respetuoso.
Anuncio de la edición 2026
Tras el desfile, la programación continuó en la Plaza de la Diversidad “Darío Jaén”, donde se celebraron distintos espectáculos y se anunciaron las fechas de la próxima edición. El Winter Pride 2026 tendrá lugar entre el 2 y el 8 de noviembre, prolongando una trayectoria ascendente que sitúa al evento entre los principales encuentros LGTBIQ+ del calendario europeo.
- Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
- La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Mogán cierra una octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos
- Minerva Alonso: «No vamos a seguir dando el dinero a lo loco para las campañas de promoción de las zonas comerciales abiertas"
- Gran Canaria se prepara para las fuertes precipitaciones de Claudia
- Dos hermanos canarios diseñan un aplicativo que revoluciona el registro de viajeros en alojamientos turísticos
- Claudia impacta con fuertes lluvias, desvío de vuelos y cierre de vías