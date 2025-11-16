PateArte 2025: la Ruta de Patios de Santa María de Guía consolida su éxito cultural y rinde tributo a Paco Rivero

Santa María de Guía celebró este domingo la X edición de la Ruta de Patios, PateArte 2025, una jornada que superó cualquier expectativa y confirmó, una vez más, el arraigo de este evento como una de las citas culturales más importantes del municipio. Este año, la edición estuvo encabezada por la figura de Paco Rivero, notario gráfico de Guía, a quien se dedicó un especial homenaje con una ruta teatralizada por su contribución a la memoria visual y cultural del municipio.

Los patios del casco histórico se transforman en espacios culturales

Los vecinos y visitantes recorrieron los patios y rincones del casco histórico, transformados en escenarios vivos donde convivieron la música, la danza, el teatro, la literatura y las artes plásticas. Lugares como el frontis de la Iglesia, la Kasa de Guía, la Casa Doña Dulce o el Balcón de Sansofé, la Casa Callejón, la Casa Museo Néstor Álamo o el Patio de Regantes, entre otros lugares del municipio, volvieron a ser el epicentro de la creatividad y la participación ciudadana, ofreciendo una experiencia cultural abierta, diversa y gratificante.

Participantes en PateArte 2025. / La Provincia

Implicación de artistas y vecinos: clave del éxito

La implicación de los artistas y de los propios vecinos fue el punto clave para que esta edición brillara. Cada patio abrió sus puertas con propuestas que reflejaron la identidad de Guía y el compromiso ciudadano con la preservación de sus tradiciones. El ambiente festivo, la cercanía entre público y artistas y la alta participación hicieron de Guía un espacio de encuentro donde la cultura protagonizó cada rincón del casco histórico.

Reconocimiento institucional a la participación y al legado cultural

El concejal de Cultura, Julián Melián, mostró su satisfacción por el enorme éxito de esta edición y agradeció la implicación de toda la comunidad: “Gracias a los artistas, colectivos, propietarios de los patios, voluntarios y a cada una de las personas que nos acompañaron. Entre todos hicieron posible una nueva edición. PateArte 2025 ha sido un ejemplo de participación, de cariño por nuestro patrimonio y de reconocimiento a la figura de Paco Rivero. Hoy se ha llenado Guía de gracias por llenar vida y de arte”.

PateArte, un referente cultural del municipio

El Ayuntamiento de Guía reafirma así su compromiso con la cultura, el acceso libre al arte y la puesta en valor del patrimonio local, consolidando a PateArte como un referente de creatividad y encuentro.