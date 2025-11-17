12,7 millones para instalar cinco baterías de almacenamiento

La implantanción de las energías renovables avanza en Gran Canaria, sobre todo en el entorno del sur y sureste de la isla. El Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Transición Ecológica y Energía, ha acordado la ejecución de cinco plantas de almacenamiento eléctrico con baterías en San Bartolomé de Tirajana con una inversión conjunta de 12.714.903 euros.

Transición Ecológica ha dado luz verde a cinco plantas de almacenamiento en hibridación con parques eólicos ya instalados en el municipio con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono e impulsar así el desarrollo de las energías limpias.

El primero de los proyectos , denominado ‘BESS Hibridación Parque Eólico La Caleta’, está promovido por la empresa Cardo de Plata S.L., con sede en Cádiz, y contempla la instalación de una planta de almacenamiento de energía con baterías de 5,13 MWh y formada por tres contenedores. Según los cálculos de la promotora, la instalación de almacenamiento permitirá una aportación al sistema eléctrico insular de 1.643 MWh/año y se dejará de consumir 141 toneladas de petróleo. Invierte 2.914.950 euros.

El segundo proyecto se llama ‘BESS Hibridación Parque Eólico El Rodeo’, una planta de almacenamiento de 4,56 MWh, también con tres contenedores, en la que la empresa coruñesa Yesquera de Aluce S.L. invierte 2.649.918 euros para inyectar al subsistema eléctrico 1.460 MWh/año y reducir 126 toneladas de combustibles fósiles.

La también empresa coruñesa Violeta Palmera S.L. invierte 2.379.922 euros en el proyecto ‘BESS Hibridación Parque Eólico Arcos del Coronadero’ para poner en marcha una batería con potencia de almacenamiento de 3,99 MWh que incorporará 1.278 MWh/año al sistema eléctrico de la isla y mitigará las emisiones en 110 toneladas de CO2. Por su parte, la compañía Alamillo de Doramas S.L., con registro en A Coruña, desembolsará 2.382.510 euros en la instalación ‘BESS Hibridación Parque Eólico Las Casillas I’ de de 3,99 MW; aportará al sistema 1.278 MWh/año y permite que dejen de quemarse 110 toneladas de petróleo. Por último, la compañía Eólicos del Matorral S.L. aporta 2.387.602 euros para la instalación ‘BESS Hibridación Parque Eólico Lomo delMoral’ de 3,99 MWh; reducirá 1.278 MWh/año lo que implica dejar de emitir 110 toneladas de CO2.

Las resoluciones del Gobierno de Canarias señalan que estos proyectos son «medioambientalmente viables» y resaltan que «la implantación de sistemas de baterías hibridados con plantas de energías renovables consigue optimizar la energía producida por las plantas, permitiendo una mejor gestión y un uso en diferido de la misma... contribuyendo a la sostenibilidad, fiabilidad y firmeza de la red eléctrica, contribuyendo a los objetivos de descarbonización de las Islas Canarias».