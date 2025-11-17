Alejandro Marichal en el Foro Internacional de Turismo: «Reivindicamos la hostelería como una oportunidad, no un castigo»

ExpoMeloneras acogió este lunes la inauguración de la XII edición del Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria 2025, convirtiéndose en el principal punto de encuentro del turismo canario. Desde temprano, el recinto se llenó de profesionales del sector, estudiantes y expertos nacionales en gastronomía y hostelería, que confirmaron el interés por un formato renovado del evento. Este año, el foro se centra en la formación práctica, la excelencia en el servicio y el reconocimiento al talento humano.

El acto inaugural contó con la presencia de figuras institucionales como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; la concejala de Turismo, Yilenia Vega; y el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal. Todos coincidieron en destacar la importancia del foro como un espacio para la reflexión y el crecimiento del sector turístico, uno de los motores claves de la economía insular.

El alcalde Marco Aurelio Pérez subrayó la apuesta por unir turismo con gastronomía y gestión del servicio, destacando el valor de "ALMA" en su sentido más amplio: el sentimiento de los profesionales, el disfrute de los clientes y la creación de una experiencia memorable. Además, mencionó que la nueva edición está diseñada para acercar el conocimiento a los profesionales del sector mediante una combinación de formación técnica y experiencias prácticas, con la participación de expertos tanto locales como nacionales.

Durante la jornada, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que el foro debe servir de inspiración para los jóvenes del sector, resaltando que la hostelería es una "oportunidad, no un castigo". También subrayó el papel de San Bartolomé de Tirajana como un referente turístico en Europa, siendo uno de los destinos con mayor volumen de pernoctaciones, solo detrás de Madrid y Barcelona. “Ser camarero o cocinero aquí conecta con el mundo entero y ofrece una proyección internacional enorme”, aseguró Marichal.

La mañana continuó con la ponencia de José Ramón Calvo, jefe de sala del restaurante Mugaritz, quien compartió su visión sobre cómo la hospitalidad y el cuidado en cada detalle pueden transformar una comida en una experiencia emocional. Tras esta intervención, se desarrolló una mesa de debate sobre “El poder de la sala”, con la participación de destacados profesionales del sector, quienes debatieron sobre la importancia del servicio como una pieza clave para el éxito de cualquier destino turístico.

La jornada de la tarde trasladó el protagonismo al Faro de Maspalomas, donde tuvo lugar el showcooking “El origen del sabor”, dirigido por la chef Pepa Muñoz y el coctelero Matteo Ciarpaglini, quienes ofrecieron al público una demostración que combinó gastronomía, paisaje y aprendizaje.

Mañana, el foro continuará con un enfoque más técnico, con ponencias sobre la relación entre ciencia y cocina, y la intervención del chef Pepe Rodríguez, quien abordará la conexión entre gastronomía, turismo y desarrollo local.

La primera jornada del Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria 2025 ha confirmado su éxito, consolidando a Maspalomas como un referente en la formación, innovación y excelencia turística.