Cuando una barbería de Guía se enteró de la Guerra Civil antes que el aviso oficial

La radio llegó a Canarias casi sin querer, como ocurrió en otras regiones alejadas de los grandes núcleos urbanos. No hubo una planificación estatal ni una empresa dispuesta a tejer una red desde el principio. Fueron pequeños grupos de aficionados quienes, montando sus propios equipos y probando sus primeras transmisiones, extendieron el conocimiento y el interés por aquella nueva tecnología en las islas.

Entre quienes dieron forma a ese despertar radiofónico destacaron Arthur Gerbahuer y Hans Meinke. Eran técnicos alemanes internados en las islas tras el estallido de la Primera Guerra Mundial y su experiencia fue decisiva para guiar a los primeros entusiastas: promovieron encuentros, transmitieron sus conocimientos y colaboraron en las instalaciones experimentales que darían forma a los primeros grupos radiofónicos.

Como señalan Rafael Pérez y Francisco Quintana en su estudio, fue alrededor de ese impulso inicial donde empezaron a surgir los clubes que marcaron el despegue de la radiodifusión en el archipiélago.

La primera radio en Gran Canaria

A mediados de la década de 1920, en pleno periodo de entreguerras, comenzaron a consolidarse las primeras iniciativas estables. En Las Palmas de Gran Canaria surgió el Radio Club Canarias, que en 1929 instaló su emisora en el Gabinete Literario y empezó a realizar emisiones regulares.

El Gabinete Literario en los años 20. / Fedac

Aquella etapa dependía casi por completo de la voluntad de sus miembros ante la falta de medios. A diferencia de lo que ocurría en la mayoría de las emisoras peninsulares, la radio creció en Canarias de abajo arriba, impulsada por grupos de aficionados con más entusiasmo que recursos. La fragilidad de aquel proyecto quedó en evidencia cuando un temporal, que entró por una ventana mal cerrada, dañó los equipos y puso fin a la emisora.

Pese a la desaparición de aquella primera emisora, el interés por la radio siguió creciendo en Gran Canaria. En pocos años aumentó el número de radioaficionados, se multiplicaron los talleres que reparaban y montaban equipos y empezaron a sintonizarse con regularidad emisoras de la Península y del extranjero. En ese proceso quedó registrado el primer radioaficionado oficialmente documentado en Canarias, Antonio Suárez Morales (EAR-75), residente en la capital grancanaria.

Nacionales e internacionales

Las señales de Unión Radio, antecedente de la actual SER, así como las de la BBC o las emisoras francesas y holandesas, llegaban con notable claridad a la isla. Esa presencia creciente incentivó una afición que se fue consolidando, hasta convertir la radio en parte de la vida diaria de muchos canarios.

Como era de esperar, la escucha no siempre era limpia. Las emisiones sufrían frecuentes interferencias provocadas por instalaciones eléctricas deficientes, motores, timbres o incluso guaguas.

La radio pronto dejó de ser una afición doméstica para convertirse en una experiencia compartida. Empezó a escucharse en bares, quioscos, talleres y otros puntos de encuentro, integrándose de forma natural en la vida social de la isla.

Durante la década de 1930 su presencia se hizo aún más constante. Aunque no todos podían permitirse un receptor, su uso se extendió por comercios y pequeños negocios, y cada vez más personas siguieron noticias y emisiones que llegaban tanto del archipiélago como del exterior. La radio estaba ya plenamente integrada en la vida cotidiana, incluso en los lugares con menos recursos.

La barbería de Guía

Ese arraigo de la radio en la vida diaria se refleja en una anécdota ocurrida en julio de 1936, cuando un receptor instalado en una barbería de Santa María de Guía anunció a la localidad el comienzo de la Guerra Civil antes que cualquier notificación oficial, como documentan Pérez y Quintana. No era raro encontrar una radio encendida en pequeños negocios de la isla, y aquella barbería no era una excepción.

Lo destacable fue que quienes estaban allí reunidos escucharon una noticia decisiva en el mismo momento en que se difundía, adelantándose a la comunicación de las autoridades. Un episodio que muestra el papel que la radio había alcanzado en Gran Canaria y cómo transformó la manera de informarse durante buena parte del siglo XX, incluso después de la llegada de otros medios como la televisión.