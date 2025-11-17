Carnaval en Guía: el Ayuntamiento lanza una encuesta para elegir la alegoría entre cinco propuestas

El Ayuntamiento de Guía, a través del Área de Festejos que dirige el alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, ha puesto en marcha una consulta pública para que la ciudadanía pueda decidir la temática del Carnaval de 2026, una celebración que dará comienzo el próximo 6 de marzo.

Desde hoy lunes, 17 de noviembre, y hasta el 5 de diciembre, estará disponible una consulta online, a través del enlace https://bit.ly/encuestacarnaval2026 en la que se podrá votar entre cinco propuestas creativas: ‘El mundo galáctico’, ‘La jungla’, ‘Los años 80’, ‘El fondo del mar’ y ‘El circo’. La intención es que la temática elegida sirva como eje inspirador de las distintas actividades y eventos que conformarán el programa de las carnestolendas guienses del próximo año.

El Ayuntamiento anima a los vecinos y vecinas a participar en la consulta, subrayando que su aportación contribuirá a definir el ambiente y la imagen que caracterizarán los próximos carnavales en el municipio. Una vez finalizado el periodo de votación, se dará a conocer la opción más respaldada, que marcará la línea estética y creativa de la próxima edición.