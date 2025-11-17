Elsa Punset y Enhamed Enhamed, entre los ponentes de la I Cumbre de Emprendedores y Liderazgo en el Víctor Jara

El teatro Víctor Jara acogerá los próximos martes 25 y miércoles 26 de noviembre la I Cumbre de Emprendedores y Liderazgo. La escritora y divulgadora Elsa Punset, el deportista y conferenciante Enhamed Enhamed, el experto en motivación Carlos Almonacid y la consultora digital Virginia Valladares serán algunos de los ponentes. La entrada a la cumbre es gratuita aunque hay que retirar las invitaciones en el Ateneo Municipal o en www.tureservaonline.es

El martes a las 10 de la mañana el experto en liderazgo y coaching Juan Carlos Cubeiro dará la ponencia inaugural ‘Nuevas tendencias de management y liderazgo’. Luego el deportista canario y conferenciante Enhamed Enhamed hablará de ‘Liderarte a ti para liderar a otros’. Por la tarde el experto en crecimiento personal y emocional Ángel López situará al público como protagonista de su ponencia titulada ‘Tú: protagonista de esta conferencia interactiva. El público elige la conferencia y su desarrollo’. A las 19 horas Elsa Punset dará unas ‘Propuestas para vivir estos tiempos extraordinarios’.

El miércoles por la mañana la consultora digital Virginia Valladares dará la ponencia ‘El faro que necesitas para liderar sin perderte’. A las 10.30 la conferenciante y mentora Lidia Monzón hablará de ‘Liderar desde la esencia (autenticidad, empatía e influencia consciente para mujeres líderes). Después escritor y formador Cipri Quistar hablará de ‘Networking con corazón’. Por la tarde habrá una mesa redonda con asociaciones de Gran Canaria . Después el experto en motivación y comunicación, Carlos G. Almonacid dará la ponencia ‘Liderazgo, propósito y acción’ y Ángel López será el responsable de la clausura de la Cumbre de Emprendedores y Liderazgo organizada por la concejalía de Desarrollo Local, Promoción Económica y Emprendimiento del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Toda la información la pueden encontrar en la web www.cumbredeemprendedores.com

El concejal de Promoción Económica, Desarrollo Local y Emprendimiento, Sergio Vega, destaca que “esta cumbre de emprendedores quiere ser una oportunidad para que todas aquellas personas del municipio que han emprendido o tienen intención de emprender puedan aprender cuáles son las principales herramientas a la hora de realizar un proyecto, es fundamental tener una base formativa para que los proyectos tengan viabilidad”.