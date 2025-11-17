La Fluor Moon Diabetes reúne a 1.800 participantes en El Carrizal

Con 1.800 personas inscritas y numeroso público en las calles, la Avenida Carlos V de El Carrizal se convirtió en el epicentro de la prueba, que desarrolló competiciones infantiles y adultas, masculinas y femeninas, cuyos participantes recibieron una medalla al término de la carrera. Sin embargo, el mayor volumen de asistentes se concentró en la carrera popular, que reunió a corredores de todas las edades en un ambiente festivo marcado por el espíritu inclusivo del evento.

El impulsor de la prueba, Justo Santana, valoró de forma muy positiva la respuesta ciudadana y agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Ingenio, del voluntariado y de todas las personas implicadas en una iniciativa que, año tras año, mantiene su carácter social y divulgativo.

La jornada arrancó por la mañana en el Parque de Los Aromeros, donde se desarrollaron actividades físicas, talleres, controles de detección de diabetes y varios stands informativos. Ya por la tarde, el programa se completó con actuaciones musicales, conciertos y propuestas de ocio, que mantuvieron el ambiente animado hasta el inicio de las carreras.

El concejal de Salud Pública, Rubén López, destacó que el evento cumple objetivos esenciales como “visibilidad, concienciación y un formato que funciona y que se disfruta en familia”.

La alcaldesa, Vanesa Martín, también participó en la cita vistiendo la camiseta oficial. Subrayó la fuerza del movimiento ciudadano que impulsa la Fluor Moon y celebró que, un año más, “las calles de El Carrizal vuelvan a llenarse” para apoyar esta causa.