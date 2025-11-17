Entrevista | Blanca Pérez Dueña del café-restaurante 1811 de Guía
Blanca Pérez: «La variedad de oferta enriquece la cocina de Guía»
Hace cinco meses abrió su proyecto hostelero, el café-restaurante 1811, en Guía, donde desarrolla nuevas ideas gastronómicas con producto local y talento joven.
La apertura de su local fue hace cinco meses, ¿Qué le llevó a empezar esta aventura?
Fue una idea un poco poética. Pensaba que en Guía faltaba algo especial, diferente. La intención era lograr un sitio agradable, donde se pueda comer bien y con productos de aquí. Cambiar un poco la filosofía de los bares de pueblo, que ya hay bastantes, y hacer algo diferente. Creo que se pedía algo así: un sitio donde reunirse y charlar después de la comida.
¿Qué tal ha sido la aceptación hasta ahora?
Ha sido muy buena, tanto de la gente de aquí como la de fuera. Cada vez está llegando más gente y, lo que es importante, sale contenta.
Está comprobando de primera mano cómo ha evolucionado el turismo gastronómico de la isla.
Sí, porque además de los bares de toda la vida, que haya variedad de oferta enriquece la oferta de Guía. Es algo atractivo y la gente lo aprecia.
¿Para su equipo ha contado con gente de la isla?
Hay jóvenes de mucho talento. Traen ideas nuevas y les doy la oportunidad de crear lo que ellos quieran, siempre con producto local. Buscando la diferencia pero basándose siempre en la tradición.
¿Y la idea es aprovechar al máximo el producto de km. 0?
Compramos en las queserías locales y la fruta y verdura intentamos que sea de gente de la zona. Siempre que se pueda hacer, tiramos de lo de aquí.
