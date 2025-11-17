¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy lunes?

Hoy lunes 17 de noviembre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,129€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 en el municipio de Telde, seguida de la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL a 1,149€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3 en la isla de Gran Canaria, a 0,970€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,970€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,970€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13 de Gran Canaria situada en el municipio de Moya con un precio de 0,979€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy lunes 17 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. para llenar el tanque por 0,970€ el litro. Otra opción sería ir hasta Moya, a Carretera General del Norte km 13, donde la estación de H2EXAGON NORTE ofrece la Gasolina 95 a 0,979€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3, donde sale a 0,970€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Ingenio, estación de SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde se puede encontrar el gasoil a 0,970€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO de Telde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,129€ el litro en Calle Alegría 2. En Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy lunes 17 de noviembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,059€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,059€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,199€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Calle Juan Carlos I 23, en la DISA PUERTO DEL CARMEN, que está a 1,238€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,039€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,039€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje a 1,040€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en Puerto del Rosario a 1,048€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, en la estación de servicio PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,258€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 de Tuineje a 1,259€ el litro.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,099€ el litro, seguida por la estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 del municipio de Tuineje a 1,109€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, lunes 17 de noviembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,985€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,970€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,985€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,984€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,984€ el litro en la estación FAST FUEL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, lunes 17 de noviembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio FAST FUEL GORO, que ofrece el mismo carburante a 0,984€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde encontrarás a 1,129€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

