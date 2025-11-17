Los primos Atta se miden en la moción de censura en Valsequillo

Francisco Atta Pérez (Asamblea de Barrios, Asba) puede dejar de ser alcalde tras 14 años para pasar el bastón de mando del Ayuntamiento de Valsequillo si prospera la moción de censura encabezada por su primo Juan Carlos Hernández Atta (Asamblea Valsequillera, Asava) en un pleno extraordinario que tiene previsto celebrarse hoy, a las 12.00 horas.

Los grupos de la oposición, conformada por Asava, El Cambio Necesario, la coalición de PSOE y Valsequillo Plural (VPL); y Plataforma Vecinal Tajinaste Por Valsequillo, con el apoyo del secretario general del PSOE de Valsequillo, Víctor Navarro, y la edil no adscrita, Lucía Melián, suman siete ediles, los suficientes para tener la mayoría absoluta. La moción presentada el pasado día 5 de noviembre dejaba clara la postura de Víctor Navarro, tras casi un mes de espera y el apoyo de su partido; y de la edil Lucía Melián, quien abandonó el grupo de gobierno dirigido por Atta en noviembre del año pasado, dejando así al ejecutivo municipal en minoría con solo seis ediles.

Una moción anunciada

La presentación de una moción de censura en Valsequillo comenzó a escucharse en los corrillos tras el resultado de las últimas elecciones municipales. Asba había sacado seis concejales, uno menos respecto a los comicios de 2019. Asava había ganado uno, hasta llegar a cuatro. La plataforma Vecinal Tajinaste por Valsequillo conseguía representación con uno, al igual que el PSOE, que iba en alianza con Valsequillo Plural; y Coalición Canaria. Pero Francisco Atta y su grupo político decidieron pactar con Coalición Canaria, obteniendo así la mayoría para gobernar, abriéndole la mano para sumarse al PSOE, como él mismo explicó en varias ocasiones.

Durante el transcurso del mandato, en noviembre del año pasado, la concejala Lucía Melián abandonó el gobierno local y pasó a ser no adscrita, lo que dejó al gobierno local con solo seis ediles, perdiendo así la mayoría. Así, la oposición alcanzó los siete concejales necesarios y tomó fuerza la idea de presentar la moción de censura contra Atta y su grupo.

En este escenario, el pasado 8 de octubre, tras una asamblea local, el PSOE hizo público su apoyo a una moción. Este posicionamiento hizo que la ejecutiva insular llamara a Víctor Navarro a capítulo y le advirtió que en el caso de apoyarla se ejecutaría la apertura de expediente para su expulsión, ofreciendo así su palabra a Francisco Atta y a la cúpula de Municipalistas Primero Canarias -grupo en el que se había integrado tras romper lazos con Nueva Canarias- de que eso no ocurriría.

Argumentario

Pero no fue así. El pasado día 5 de noviembre Navarro y Melián comparecieron públicamente junto a representantes de los otros grupos de la oposición para informar que la moción ya estaba presentada en el Ayuntamiento a apenas un año y medio de que acabe el mandato.

El candidato a la Alcaldía propuesto en esa moción, Juan Carlos Hernández, argumentó que la situación que vive Valsequillo era «insostenible». «Servicios esenciales en precario, devoluciones millonarias de subvenciones, obras estratégicas paralizadas durante años, es el municipio más moroso de Canarias», señaló. Al día siguiente, Francisco Atta criticó ese movimiento. «Este es un pacto de perdedores apoyado por una tránsfuga», dijo, además de culpar al PSOE de faltar a su palabra al haberle asegurado que no apoyaría la moción y de hacer pinza con Nueva Canarias para derrocarlo, como ya ocurriría en otros municipios como San Mateo, Guía y Agaete contra alcaldes de la órbita de Primero Canarias.

Francisco Atta, licenciado en Matemáticas, ha adelantado que tiene intención de incorporarse a la docencia tras dejar de ser alcalde de Valsequillo.