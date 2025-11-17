El Sueldazo de la ONCE deja 1,5 millones en Gran Canaria

Gran Canaria vuelve a estar de enhorabuena gracias al Sueldazo de la ONCE. El sorteo correspondiente al sábado 16 de noviembre de 2025 ha dejado un premio de 1.500.000 euros en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, mientras que otros puntos de la isla como Schamann y San Mateo también han recibido importantes cantidades.

Una lluvia de premios que ha puesto a Canarias en el centro del mapa de la fortuna y que refuerza el papel de la ONCE como una de las loterías sociales más relevantes del país.

El mayor premio del sorteo fue entregado por Ramón Martín Reina, agente vendedor de la ONCE desde 2008. Su ruta habitual por Castillo del Romeral y Juan Grande se convirtió este fin de semana en zona de celebración: uno de sus cupones fue agraciado con el Sueldazo de 300.000 euros al contado más una paga de 5.000 euros al mes durante 20 años, lo que suma un total de 1,5 millones de euros.

Una combinación ganadora de número y serie que ha cambiado la vida del afortunado o afortunada y ha llenado de alegría a esta zona del sur de Gran Canaria.

Ramón Martín Reina, agente vendedor de la ONCE desde abril de 2008, fue quien entregó el premio de 1.500.000 euros / La Provincia

Además del premio millonario, otros vecinos de la isla también han sido agraciados en distintos sorteos recientes:

Adrián Ramírez , agente en Schamann y Urbanización Sansofé (Las Palmas de Gran Canaria), vendió un cupón del sorteo del 15 de noviembre premiado con 20.000 euros .

, agente en y (Las Palmas de Gran Canaria), vendió un cupón del sorteo del premiado con . También comercializó un boleto del juego Mi Día , que resultó premiado con 3.000 euros el 16 de noviembre , consolidando un fin de semana de suerte para sus clientes habituales.

, que resultó premiado con el , consolidando un fin de semana de suerte para sus clientes habituales. En San Mateo, la agente Jazmina Rosario Rodríguez entregó otro cupón con 20.000 euros de premio. Este fue vendido en su punto de venta de la Avenida del Mercado, número 5, y representa el segundo premio importante que reparte desde que comenzó su labor en la ONCE.

¿Cómo se juega a la ONCE?

¿Cómo jugar al Cupón de la ONCE? / La Provincia

El Sueldazo de Fin de Semana se ha consolidado como uno de los sorteos más populares en España. Cada sábado y domingo, los participantes optan a los siguientes premios:

300.000 euros al contado más 5.000 euros mensuales durante 20 años para un único cupón cuyo número y serie coincidan con la primera extracción .

más para un único cupón cuyo número y serie coincidan con la . Cuatro premios de 2.000 euros al mes durante 10 años , otorgados a los cupones de la segunda a la quinta extracción .

, otorgados a los cupones de la . 54 premios de 20.000 euros para las cinco cifras del número premiado, sin necesidad de acertar la serie.

para las cinco cifras del número premiado, sin necesidad de acertar la serie. Premios adicionales de menor cuantía: 400, 200, 30, 4 y 2 euros, que permiten recuperar o multiplicar la inversión inicial del cupón.

Este sistema convierte cada fin de semana en una nueva oportunidad para cambiar de vida, con un precio accesible y múltiples opciones de ganar.

Mi Día es otro de los juegos de la ONCE con gran acogida. Su particularidad está en que el jugador puede seleccionar una fecha especial dentro de los últimos 100 años: cumpleaños, aniversarios, días inolvidables… A cada fecha se le asigna automáticamente un número de la suerte del 1 al 11, y por solo un euro por apuesta se entra en un sorteo diario.

Una forma sencilla y emocional de participar, en la que las fechas significativas pueden convertirse en premios de hasta 3.000 euros, como ocurrió este fin de semana en Gran Canaria.