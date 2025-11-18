Casi 50 millones de presupuesto para 2026, un 10% más y más de la mitad a inversiones

El Ayuntamiento de Agüimes presentó anoche en Pleno extraordinario las cuentas para 2026, que crecen un 10,38% hasta alcanzar los 49,45 millones de euros. El presupuesto, sin deuda y con estabilidad fiscal, «consolida los servicios esenciales, refuerza la atención social y gestionará más de 28 millones en inversiones en obras de gran dimensión, renovará equipamientos públicos y reforzará servicios esenciales como el mantenimiento urbano, el deporte, la cultura y la atención social.

El presupuesto reserva 10,63 millones de euros para inversiones reales. Impulsará una de las actuaciones más ambiciosas del mandato: el nuevo Parque Urbano de Agüimes, que continúa en 2026 con una dotación de más de cuatro millones dentro de una inversión que supera los diez millones. También hay una inyección importante para el Parque Urbano del Barranquillo, con más de dos millones. Otras actuaciones que reciben aportación son el Centro de Colectivos La Tablilla (5,1 millones), la ampliación del Pabellón de Arinaga (3,4 millones) y el nuevo Velatorio de Agüimes (1,3 millones). Se incluyen mejoras en Temisas, como la renovación de espacios libres (635.000 euros) y de la red de abastecimiento de agua (641.000 euros), así como la conexión del depósito SUSO-5-R (397.000 euros).

Servicios públicos

Los servicios públicos esenciales acaparan el 65% del capítulo de gastos del presupuesto, y mantendrá la estabilidad fiscal, como el IBI, que se conserva en el tipo mínimo legal del 0,4. La actualización de la tasa de residuos, obligada por la legislación estatal, se compensará con una reducción de la cuota fija de la tasa de agua, protegiendo así la economía de los hogares.

Entre ellos, destacan las partidas destinadas a la mejora y mantenimiento del alumbrado (30.000,00 euros), limpieza viaria (1.145.000,00 euros), promoción del empleo (589.269,03 euros), parques y jardines (1.968.290,21 euros), bienestar comunitario (9.781.042,09 euros) o seguridad y movilidad (2.618.198,94 euros), entre otras. Por su parte, los Servicios Sociales, con un montante de 2.570.022,33 euros, salen reforzados en el presupuesto, de manera que permitan atender con eficacia a familias y personas en situación de vulnerabilidad.

Estabilidad fiscal y no suben impuestos

En 2026, el Ayuntamiento mantendrá la estabilidad fiscal: ningún tributo municipal sube en 2026, incluyendo el IBI, que se conserva en el tipo mínimo legal del 0,4; uno de los más bajos de la isla. Por su parte, cabe recordar que la actualización de la tasa de residuos, obligada por la legislación estatal, se compensará con una reducción de la cuota fija de la tasa de agua, protegiendo así la economía de los hogares. Los presupuestos reflejan además un alto grado de autonomía financiera, ya que más del 60% de los ingresos proceden de recursos propios. En cuanto a las transferencias de otras administraciones, las corrientes, es decir, las que se destinan a gastos de consumo y operaciones del día a día, se elevan a 11,7 millones de euros. Las de capital, esto es, las que financian la inversión y la adquisición de activos a largo plazo, como infraestructuras, suman 7,4 millones de euros.

El incremento de más del 10% «viene dado por el aumento de las transferencias de otras administraciones», explica la responsable de Hacienda María Suárez y el 60% de los ingresos proceden de recursos propios.