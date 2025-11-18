Agricultura del futuro en Gran Canaria: ExpoAgro 2025 apuesta por eficiencia y tecnología
El evento, que se celebrará en Infecar los días 26 y 27 de noviembre, reunirá a productores y expertos para abordar la optimización del riego, la protección de cultivos y la agrivoltaica
LP/DLP
Gran Canaria se prepara para acoger la cuarta edición de ExpoAgro Canarias, Encuentros de Innovación, los próximos 26 y 27 de noviembre en Infecar. La cita reunirá a productores, proveedores y expertos del sector primario con el objetivo de avanzar hacia una agricultura más sostenible, competitiva y resiliente ante los retos globales.
El evento se centrará este año en tres grandes bloques: eficiencia en el riego, protección de cultivos y agrivoltaica, la combinación entre agricultura y energía fotovoltaica. A través de ponencias y casos prácticos, los asistentes conocerán estrategias innovadoras para optimizar recursos y mejorar la producción agrícola.
Inteligencia artificial
El consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, destacó que ExpoAgro permitirá mostrar “experiencias reales sobre sistemas de riego modernos que reducen el consumo de agua sin afectar la producción”, subrayando la importancia de aplicar tecnologías digitales e inteligencia artificial en la monitorización de cultivos.
El 26 de noviembre se centrará en la eficiencia en el riego, con intervenciones de expertos como Carlos Álvarez (ICA), Pedro Gavilán (IFAPA) y Osvaldo Renz (Oficina del Regante de Tenerife), quienes abordarán la optimización del riego en platanera, aguacate y frutos rojos, así como técnicas de diagnóstico y asesoramiento basadas en datos. El 27 de noviembre se dedicará a la protección de cultivos y la agrivoltaica. Entre los ponentes destacan Ignacio Plá Mora, que explicará la técnica del insecto estéril para combatir la mosca del Mediterráneo, y M.ª Elena Llarena (ITER), que presentará el proyecto piloto Tagora, enfocado en la sinergia entre agricultura y energía solar. También se abordarán modelos de negocio y proyectos piloto de integración agrovoltaica en las Islas.
Retos de la gestión de espacios verdes
Paralelamente, en las mañanas de ambos días, se celebrará también el Foro de Innovación en la Gestión de la Arboricultura Urbana, que analizará los retos de la gestión de espacios verdes en la ciudad y la integración de soluciones basadas en la naturaleza, con visitas técnicas al Parque Tony Gallardo y presentaciones sobre arquitectura radicular y servicios ecosistémicos urbanos. Con este completo programa, ExpoAgro Canarias se consolida como un espacio clave para compartir conocimientos, fomentar la innovación y avanzar hacia un sector primario más eficiente, sostenible y orientado a garantizar la soberanía alimentaria de Gran Canaria.
La entrada es gratuita, con plazas limitadas, y toda la información y el programa completo están disponibles en la web oficial: www.expoagrocanarias.es.
