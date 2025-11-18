Arguineguín acoge la 8ª Feria del Atún y el Mar con productos frescos y música en directo

Mogán se prepara para acoger la 8ª Feria del Atún y el Mar, que se celebrará este sábado 22 de noviembre en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín. Este evento, ya consolidado en el calendario del municipio, pone en valor la actividad pesquera local y la excelente calidad de los productos del mar, que podrán degustarse en los distintos puestos de restauradores locales.

En esta edición, destaca la participación del territorio gaditano de Barbate, cuyos profesionales liderarán la tradicional exhibición de ronqueo del atún y presentarán el innovador “Jamón del Mar”, ventresca de atún rojo curada al estilo ibérico, creación de la empresa Petaca Chico y el chef seis estrellas Michelin, Ángel León.

Presentación y homenaje a los marineros

La presentación de la feria tuvo lugar este martes en el Muelle de Arguineguín, a pocos metros de la Cofradía de Pescadores, un enclave simbólico que refleja la estrecha vinculación del municipio con el mar.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacaron la importancia del evento para promover un modelo de pesca sostenible y responsable, que refuerza la identidad del municipio y genera valor añadido para el turismo. Bueno subrayó el papel de las cofradías de pescadores, con una flota cercana a 60 embarcaciones y 200 marineros y marineras, y agradeció la colaboración de Turismo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y Cajasiete.

La noche previa a la feria, el viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas, se celebrará un homenaje a los marineros de Mogán en el Centro Polivalente de Arguineguín, reconociendo la labor de Francisco Ortega Santana, Ángel Perdomo Alonso, José Marcías Hernández (título póstumo) y Estanislao Godoy Déniz (título póstumo).

Onalia Bueno y Carlos Álamo. / LP/DLP

Gastronomía, música y actividades para todos

La feria abrirá sus puertas a las 12:00 horas del sábado y comenzará con el ronqueo del atún, protagonizado por un ejemplar de 221 kilos capturado por la embarcación Nuevo Olimar de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín.

A partir de la 13:00 horas, el evento contará con música en directo del saxofonista Mr. Bordón y la violinista Regina Schinglerova. Por la tarde, a las 15:00 horas, comenzarán los showcookings a cargo del chef Sergio Fernández, la Escuela de Hostelería Hecansa y cocineros invitados de Barbate, con propuestas gastronómicas centradas en el atún y otros productos del mar.

A las 17:00 horas se celebrará el II Concurso de la Feria del Atún y el Mar, presentado por Kiko Barroso y Catha González, seguido de actuaciones musicales de Pedro Afonso (18:00 h), Pepe Benavente (19:00 h), Playa Coco (21:00 h) y Una Más (22:30 h).

Los más pequeños podrán disfrutar de una zona infantil con talleres y actividades entre las 13:00 y las 18:00 horas, centradas en la concienciación sobre la protección del mar y el medio ambiente.

La 8ª Feria del Atún y el Mar de Mogán está organizada por el Ayuntamiento de Mogán, con la colaboración de la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través del proyecto Volcanic Xperience, y Cajasiete.