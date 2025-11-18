Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ingenio

El Ayuntamiento de Ingenio, con los vecinos contra el deslinde en El Burrero: "No cumple la normativa"

La alegación municipal, de 30 páginas, documenta que la propuesta afecta a la ciudadanía y al desarrollo del municipio

La alcaldesa Martín presentó el documento de las alegaciones, junto al edil de Urbanismo.

La alcaldesa Martín presentó el documento de las alegaciones, junto al edil de Urbanismo. / La Provincia

Pepa Pallarés

Ingenio

"Se trata de cumplir la normativa, y entendemos que este nuevo deslinde no lo hace". Así lo afirma el Ayuntamiento de Ingenio tras la presentación del documento de alegaciones ante la Demarcación de Costas de Canarias, que la institución municipal remitirá al expediente de revisión del deslinde del dominio público marítimo-terrestre correspondiente al tramo costero entre el Castillo de Gando y Guayadeque.

Afecta a unas 60 viviendas de la playa de El Burrero y se suma a las más de 50 alegaciones ya presentadas por los propios vecinos afectados, que consideran igualmente que el deslinde legal es el actual, de 20 metros, y no los 100 planteados por Costas. A esta postura se suma también el Gobierno canario.

La alcaldesa, Vanesa Martín, tiene claro que "la propuesta estatal afecta a la ciudadanía y al futuro desarrollo del municipio". El ayuntamiento luchará "por preservar los pocos metros de costa disponibles en el municipio ya que cuenta con una costa muy delimitada, estrecha, condicionada por el aeropuerto de Gran Canaria y la base aérea de Gando", alega. Y avisa: "el trozo de costa que nos queda, lo queremos".

