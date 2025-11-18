La banda que asaltó seis salones de juego en Gran Canaria cumplirá penas de hasta dos años de cárcel

La banda que asaltó seis salones de juego de Gran Canaria entre julio y agosto de 2023 deberá cumplir penas que van desde los 10 meses hasta los dos años de cárcel por diversos delitos de robo con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad vial. Seis de los acusados han reconocido los hechos en el juicio celebrado este martes, mientras que los tres restantes no han acudido a la comparecencia, lo que ha llevado a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas a declararles en busca y captura.

La Policía Judicial llevó a cabo una investigación en coordinación con los agentes de la Policía Nacional debido al incremento de sustracciones de dinero en casinos de toda la Isla que se había venido produciendo ese verano. El control que llevó a cabo la Guardia Civildesembocó, el día 17 de agosto de 2023, en la detención de seis de los encausados.

La banda se puso de acuerdo para colarse en seis salones de apuestas con el objetivo de lograr ganancias de forma rápida. Para salirse con la suya, se aproximaron a los establecimientos cuando se acercaba la hora del cierre conduciendo vehículos de alquiler, que después abandonaban y cambiaban por otros coches para no levantar sospechas.

¿Cómo escapaban del lugar?

El grupo criminal, encabezado por Y. D. G. e Y. D. V., se ponía de acuerdo con terceras personas que se dedicaban al alquiler de vehículos en el aeropuerto de Gran Canaria. A cambio de una cantidad de dinero y de unas dosis de droga, les cedieron los coches que después emplearon para los asaltos haciendo caso omiso del fin ilícito de sus acciones y de que la mayoría de los acusados no poseía el carnet de conducir.

Fue así como cuatro de los asaltantes acudieron a recoger un coche sobre las siete de la tarde del cinco de agosto de 2023, el cual debían devolver dos días más tarde a la empresa pero nunca lo hicieron. El empleado recibió a cambio 50 euros y dos gramos de crack. Actuaron de igual forma los días 12, 14 y 16 de ese mismo mes.

La banda alquilaba coches a cambio de dinero y dosis de crack y los abandonaba para no levantar sospechas

El grupo operaba de forma organizada y tenía, como orden jerárquico, a dos cabecillas, Y. D. G. e Y. D. V. Ambos buscaban a las personas para que alquilaran los vehículos y esperaban dentro en actitud de vigilancia para facilitar la huida. Para preparar los golpes en el Kasino de Arinaga y en la Atalaya de Santa María de Guía, algunos de los encausados entraron previamente e inspeccionaron el lugar.

Dos de ellos eran los autores materiales de los robos, un tercero se encargaba de intimidar a los trabajadores con un cuchillo y un cuarto se apoderaba del dinero. Para evitar ser reconocidos, llevaban las caras tapadas con un pasamontañas.

El botín obtenido

Siguiendo ese modus operandi, lograron hacerse con 10.000 euros de ganancias de la caja registradora en el Salón de Apuestas Infinity Café Doctoral, en Vecindario. De igual forma, se llevaron 17.104 euros del Kasino de Arinaga; 1.200 euros del Salón de Juegos de la Atalaya; 2.800 euros del Salón de Apuestas de Automáticos de El Sebadal; y 825 euros del Bingo de Arucas. Solo se fueron con las manos vacías en los golpes que intentaron llevar a cabo en el Salón de Juegos Vive la Suerte de Telde y en el Salón de Juegos Infinity, en Arinaga.

El tribunal contempló las circunstancias atenuantes de reparación parcial del daño y confesión tardía a la vista del acuerdo alcanzado por las partes y dictó una sentencia a viva voz en los términos de la conformidad, que también incluye el pago de las indemnizaciones correspondientes. Ahora deberá resolverse, en una pieza separada, si procede la suspensión de la entrada en prisión de los condenados.