Del campo a la mesa: Spar comercializa 250.000 kilos de naranjas de Telde

Spar Gran Canaria firmó este martes un nuevo convenio de colaboración con los productores de naranjas de Telde y reafirmó así su compromiso con el sector primario insular y con el impulso de uno de los cultivos más emblemáticos del municipio. Con esta comercialización, la cadena prevé vender 250.000 kilos de naranjas cultivadas en las fincas de la localidad y distribuirlas directamente en las secciones de frutas y verduras de las tiendas Spar del municipio.

El acuerdo, que se mantiene de forma ininterrumpida durante 13 años, se ha firmado un año más con el respaldo del Ayuntamiento de Telde y el Cabildo de Gran Canaria, además de contar con la participación de citricultores de distintas explotaciones agrícolas locales. Gracias a esta alianza, los productores cuentan con la seguridad de que Spar Gran Canaria adquirirá el 100% de sus cosechas, asegurando estabilidad y garantía de venta de sus productos a un precio justo.

Ángel Medina, Antonio Morales, Juan Antonio Peña y José López. / Carlos Díaz-Recio

Las naranjas, pertenecientes a las variedades Washington, Navelina Newhall y Lane Late, se encuentran ya en su punto óptimo de maduración y estarán disponibles para los clientes de las tiendas de Telde hasta el final de la campaña. Este cítrico se caracteriza por su gran tamaño y dulzor, de excelente calidad para su consumo como naranjas de mesa y de zumo. A la renovación del convenio asistieron el presidente y vicepresidente de Spar Gran Canaria, Ángel Medina y José López; la directora general de la cadena, Dunia Pérez; el presidente del Cabildo de Antonio Morales; el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; la concejala de Sector Primario, María González, y los agricultores firmantes.

Una apuesta estratégica

Durante la firma, Ángel Medina, resaltó que «este acuerdo no es solo un acuerdo comercial, sino una apuesta estratégica por nuestro territorio y por las familias que sostienen el campo canario». «Renovar este compromiso significa defender un modelo agrícola sostenible y proteger un patrimonio de gran arraigo y con una trayectoria histórica de 130 años. La naranja de Telde representa calidad, tradición y orgullo local, y seguiremos trabajando para que continúe ocupando el lugar que merece en la mesa de las familias canarias», añadió Medina.

Morales, por su parte, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas «para la potenciación de los productos del país» y argumentó que «es la mejor manera de sostener la producción local, de garantizar al productor un precio justo, la venta de su producción y la primacía del producto de cercanía sobre el foráneo».

1.400 hectáreas cultivadas en Gran Canaria

Antonio Morales recordó que Gran Canaria es la isla con mayor superficie cultivada -con más de 1.400 hectáreas, duplicando en superficie al siguiente territorio insular- y destacó el trabajo de la Consejería de Sector Primario del Cabildo con productores y productoras de naranjas y otros cítricos como mandarinas, limas, limones y pomelos, a través de su valorización, su clasificación o su presentación en envases ecológicos, además de «concienciar a la ciudadanía de la importancia del consumo del producto local».

Por último,Peña aseguró que «este acuerdo refleja la demanda creciente de los clientes y continúa reforzando la visibilidad de nuestro producto estrella».