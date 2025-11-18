Nueva millonaria en Castillo del Romeral: un cupón de la ONCE deja 1.500.000 de euros en San Bartolomé de Tirajana

El 'sueldazo de la ONCE' de este domingo dejó en Castillo del Romeral 1.500.000 euros a una única acertante, clienta de toda la vida y que cambió el número al que jugaba siempre el mismo domingo.

Ramón Martín Reina, que recorre las calles de Castillo del Romeral y Juan Grande a los mandos de su patinete eléctrico a sus 58 años, fue el encargado de traer la fortuna a su pueblo de toda la vida. En los 17 años que lleva trabajando como vendedor de la ONCE ha repartido unos dos millones de euros. Varios premios de 2.500 euros de sueldo durante diez años y otros medianos de 20 y 35 mil euros contaban en su haber antes de este millón y medio de euros. Ramón 'el Santo', le bautizaban ya los vecinos este martes.

La fortuna de olvidarse el número

La ganadora del millón y medio de euros es de Castillo del Romeral y una clienta habitual de Ramón. «Este dinero le vendrá bien, es una persona que lo necesitaba», señala Ramón.

La casualidad quiso que este domingo, cuando quiso recuperar el número fijo al que jugaba habitualmente, sólo se acordaba de que acababa en 76. «¿Te gusta el 42476?», le preguntó Ramón. La respuesta llegó a la mañana siguiente cuando se enteró de la buena noticia.

«Yo por las noches miro la lista de los números que yo llevo, pero sólo conté unos diez reintegros». Cuando parecía que la suerte del domingo se iba a quedar corta, el destino le guardó un giro feliz. «Me enteré a la mañana siguiente, cuando iba a comprar con mi mujer», rememora Ramón. «Llamé a mi gestor para pedirle más cupones para vender y fue él el que me dijo que había tocado el millón y medio, casi me echo a llorar allí mismo», recuerda con alegría.

Otros 43.000 euros en premios en Gran Canaria

Durante el fin de semana también se han repartido 40.000 euros en dos cupones de Fin de Semana y 3.000 euros en Mi Día.

El vendedor Adrián Ramírez repartió 20.000 euros en un cupón del Fin de Semana del 15 de noviembre y 3.000 euros en un boleto de Mi Día, el 16 de noviembre, desde su zona de venta en Schamann y Urbanización Sansofé de Las Palmas de Gran Canaria.

Y Jazmina Rosario Rodríguez, con un cupón de Fin de Semana del sorteo del 16 de noviembre, otorgó 20.000 euros en su puesto de venta en la Avda. del Mercado, 5 en San Mateo.