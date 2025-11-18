Expectación en Valsequillo por la moción de censura: podrá seguirse desde la plaza de El Pilar

Valsequillo vive una mañana convulsa. El alcalde del municipio, Francisco Atta, se enfrenta a una moción de censura impulsada por los grupos de la oposición. En teoría, la suma de ediles a favor de la moción sumaría siete, suficiente para tener la mayoría absoluta. Una situación que se vive con especial expectación en el municipio.

Por ello, y por la limitación de aforo con la que cuenta el salón de plenos del Ayuntamiento, se ha habilitado un stand en la plaza de El Pilar con una televisión y altavoces para seguir en directo todo lo que ocurre a partir de las 12:00 de la mañana en el consistorio.

Francisco Atta Pérez, al frente de Asamblea de Barrios, puede dejar de ser alcalde tras 14 años para pasar el bastón de mando del Ayuntamiento de Valsequillo si prospera la moción de censura encabezada por su primo Juan Carlos Hernández Atta (Asamblea Valsequillera, Asava) en el pleno extraordinario de este 18 de noviembre.