Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy martes en tu municipio

Hoy, martes 18 de noviembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Moya, en la estación de servicio H2EXAGON NORTE, Carretera General del Norte km 13, donde la Gasolina 95 está a 0,979€ el litro. La estación PLENERGY de Santa María de Guía de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,979€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3, tiene el gasoil a 0,980€ el litro. En Telde, Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,984€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Telde en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 tiene la Gasolina 98 a 1,129€ el litro. También puedes optar por la estación DISA CARRIZAL, de Ingenio en la isla de Gran Canaria, CARLOS V (INGENIO km 1), con la Gasolina 98 a 1,129€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Alegría 2, a 1,129€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA CARRIZAL en CARLOS V (INGENIO km 1) de Ingenio a 1,129€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,980€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en Telde a 0,984€ el litro de Gasóleo A.

La estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13 en el municipio de Moya es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,979€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N del municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria a 0,979€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, martes 18 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,059€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,059€.

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,199€ el litro. Otra opción está en Tías, Calle Juan Carlos I 23, en la estación DISA PUERTO DEL CARMEN a 1,259€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje a 1,040€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en Puerto del Rosario a 1,048€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,099€ el litro, seguida por la estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 del municipio de Tuineje a 1,109€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, en la estación de servicio PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,258€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 de Tuineje a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, martes 18 de noviembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,985€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,980€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,985€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este martes en Telde

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,129€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde está a 0,984€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, en la estación FAST FUEL GORO que tiene la Gasolina 95 a 0,984€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 0,984€ el litro. La estación FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,984€ el litro.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [18/11/2025 8:00:01]