Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo

Juan Carlos Hernández Atta ya es alcalde de Valsequillo tras prosperar la moción de censura presentada por su partido, Asamblea Valsequillera (Asava), con el apoyo de El Cambio Necesario, la coalición de PSOE y Valsequillo Plural (VPL); y Plataforma Vecinal Tajinaste Por Valsequillo, con el apoyo del secretario general del PSOE de Valsequillo, Víctor Navarro, y la edil no adscrita, Lucía Melián, contra el hasta ahora regidor, Francisco Atta (Asamblea de Barrios, Asba), quien llevó las riendas del municipio durante 14 años.

En un Pleno que arrancó a las 12.00 horas de la mañana de este martes y que ha sido ampliamente seguido por los vecinos del municipio con la instalación de una pantalla en el exterior del Consistorio, el ya alcalde Juan Carlos Hernández Atta recibió el bastón de mando de manos de su primo, el alcalde censura Francisco Atta. El líder de Asava se ha convertido en el nuevo regidor valsequillero formando un grupo de gobierno con una mayoría de siete ediles, frente a los seis que tenía Francisco Atta después de que hace un año su compañera de partido, Lucía Melían, abandonase el gobierno local y dejase al equipo en minoría.

El cambio de grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Valsequillo se produce a apenas un año y medio de que termine el mandato. Más de un centenar de personas siguieron el pleno extraordinario en el exterior del Ayuntamiento. Entre ellos, los alcaldes de Santa Lucía, Agüimes, Tejeda o Galdar, que se fueron sin felicitar al nuevo propietario del bastón de mando. También estaban concejales y concejalas de otros municipios.

Decenas de personas abarrotan la plaza de El Pilar de Valsequillo / La Provincia

(Noticia en desarrollo)