Juan Carlos Hernández promete que su mejor concejalía «será la calle»

Valsequillo ocupó ayer buena parte de la atención política de la isla. La moción presentada por los grupos de la oposición Asamblea Valsequillera (Asava), la coalición del PSOE y Valsequillo Plural (VPL) ‘El Cambio es Necesario’, la Plataforma Vecinal Tajinaste Por Valsequillo y la edil no adscrita, Lucía Melián, salió adelante con siete votos a favor y los seis en contra del hasta ayer grupo de gobierno liderado por Francisco Atta, de Asamblea de Barrios (Asba).

La votación, nominativa y a voz, convirtió a Juan Carlos Hernández Atta -de 50 años, licenciado en Historia y profesor en Ecca.edu.- en el nuevo alcalde de Valsequillo, terminando así con 14 años de mandato de Francisco Atta al frente del Consistorio. Se trata de la cuarta moción de censura que prospera en la Isla contra alcaldes del entorno de Municipalistas Primero Canarias tras San Mateo, Guía y Agaete.

El pleno, de una hora y 25 minutos de duración, se desarrolló sin sobresaltos, en un ambiente de respeto absoluto por ambos bloques, aunque eso no sacó del guion el argumentario mantenido por ambas partes desde que se anunciara la moción de censura el pasado 4 de noviembre.

El primero en intervenir en el pleno ordinario fue Juan Carlos Hernández, como aspirante a la Alcaldía, que expuso los motivos que le llevó a presentar la moción junto a sus cuatro socios. «Para los partidos y concejales que conformamos la oposición en Valsequillo lo fácil, lo cómodo y lo estratégico hubiera sido quedarnos en la oposición este año y medio que falta para las elecciones y presenciar cómo este gobierno continúa hundiendo a nuestro pueblo», manifestó Hernández, quien añadió que «nos duele que el nombre y la imagen de nuestro pueblo quede señalado como el municipio más moroso de toda Canarias. Nos duele que este gobierno mienta a nuestros vecinos y vecinas diciendo un día que ya no quedan facturas en los cajones, que el municipio está totalmente saneado y que a los pocos meses nos enteremos que debemos dos millones de euros a esos mismos proveedores».

Sobre los ataques hacia la concejala Lucía Melián como tránsfuga en la que se basaba la moción de censura, Hernández se defendió argumentando que «lo dice el secretario de Acción Política de un partido que cuenta en sus filas con 24 tránsfugas oficialmente declarados».

Tras recibir el bastón de mando de manos de su primo Francisco Atta el nuevo alcalde avanzó que pretende gobernar lo que queda de mandato con «la calle» como su mejor concejalía.

En su discurso de toma de posesión, Hernández declaró que «hoy comienza un tiempo nuevo en Valsequillo. Un tiempo en el que queremos recuperar la ilusión y la esperanza para nuestro pueblo», además de dedicar palabras de agradecimiento para sus socios de gobierno. «Juntos hemos creado un equipo sólido, fuerte y unido. Un equipo en donde el diálogo, la escucha, el debate y el consenso, son los cimientos que sustentan este acuerdo y un programa de gobierno para el próximo año y medio», manifestó como nuevo alcalde de Valsequillo.

Hernández reconoció que «la tarea al frente de este ayuntamiento no va a ser fácil. Los primeros meses van a ser complicados. En la gestión pública no existen los milagros. No hay varitas mágicas. Los resultados llegan a base de trabajo», y anunció que la primera medida que adoptarán será realizar «una auditoría económica para saber con exactitud y detalle la situación real de este ayuntamiento. Y también un diagnóstico por cada una de las áreas». También añadió que «no se puede trazar un plan de actuación si no sabes de dónde arrancas y las dimensiones del problema. Se acabó la improvisación. Se acabó trabajar al día. Organización, planificación y resultados. Ese es el camino», aseguró.

«Gratitud y la cabeza alta»

Por su parte, el regidor saliente, Francisco Atta, defendió su gestión al frente del Ayuntamiento y aseguró que afrontaba ese día «con serenidad, con la misma honestidad con la que he intentado servir a Valsequillo desde el primer día pero también desde el respeto institucional y la responsabilidad hacia nuestros vecinos».

Atta, quien terminó agradeciendo a los trabajadores municipales y a los vecinos y vecinas por el apoyo recibido todo este tiempo, también tuvo palabras de gratitud para la concejala de Coalición Canaria, Fabiola Calderín, socia de gobierno, «pues ha sido más que leal al acuerdo que alcanzamos a principio de mandato». El alcalde saliente, quien se emocionó al dar las gracias a su familia por el acompañamiento durante todos estos años, aseguró que se va de la Alcaldía «con gratitud y con la cabeza alta».

Después, la concejala Lucía Melián compareció en su turno «con serenidad y con la conciencia tranquila», y subrayó que «este paso no nace del impulso ni del interés personal sino de una reflexión profunda de lo que está ocurriendo en nuestro municipio, Valsequillo necesita un cambio».

Lucía Melián se defiende

La edil no adscrita, que abandonó el grupo de gobierno hace un año y cuatro días, sintió que era el momento de explicarse. «Cuando comencé mi andadura política lo hice con ilusión, creyendo en un proyecto feminista, transparente y participativo basado en el diálogo y el trabajo en equipo. Entré en política para escuchar, para sumar y para construir. Pero con el tiempo esa cohesión se perdió. Apareció la falta de comunicación, la falta de coordinación, y una distancia cada vez mayor entre lo que se decía y lo que realmente se hacía», manifestó Melián, quien también aseguró que abandonó el grupo de gobierno porque «era inviable sostener una manera de gobernar basada en la improvisación, la falta de liderazgo y la ausencia de planificación. Me marché con respeto y con la cabeza alta. Apoyo esta moción porque no podemos seguir justificando la parálisis ni la falta de rumbo».

La concejala resaltó que «esto es política, no un conflicto personal. Seguiremos siendo vecinos y vecinas y debemos respetarnos como tal. No van a encontrar en mí rabia ni rencor. Voy a tender la mano y a trabajar para que Valsequillo avance».

En su turno, Fabiola Calderín, hasta ayer socia de Atta, dejó claro su compromiso con el municipio y reivindicó el trabajo realizado sobre las obras iniciadas y culminadas en tiempo y forma, proyectos encaminados y tareas cumplidas. «Ahora les tocará a otros continuar este legado», dijo.

La representante de CC en Valsequillo hizo un agradecimiento público a los técnicos municipales y a los que conformaron el grupo de Coalición Canaria Valsequillo «y a Coalición Canaria, por confiar en mí para liderar este proyecto, además de a los compañeros y compañeras con quienes he compartido la gestión durante estos dos años y medio».

Calderín se dirigió desde el Salón de Plenos a sus vecinos y vecinas diciéndoles que le «van a seguir teniendo». «Ya bastante incertidumbre han sufrido estos meses. Bastante odio y rencor se ha sembrado. No seré yo quien contribuya a ello. He trabajado siempre con planificación y rigor, y lo he demostrado con hechos, no con palabras», además de tenderle la mano al nuevo grupo de gobierno, no sin antes decirles que «no vienen a salvar nada. Vienen a continuar un proyecto que ya estaba en marcha».

Tiempo después, el representante de a Plataforma Vecinal Tajinaste Por Valsequillo, Ibán Medina, señaló en su intervención que «esto no va de sillones, no va de colores políticos, no va de tenientes de alcaldías ni de áreas. Esto va de hechos, de gestión y de oportunidades que se han dejado escapar y, sobre todo, va de Valsequillo de Gran Canaria». El edil reprochó a Francisco Atta que «no ha gobernado para el ciudadano, sino para perpetuarse en el poder».

Otro de los turnos esperados durante el pleno fue el del secretario del PSOE en Valsequillo, Víctor Navarro, quien destacó que entre los motivos que le llevaron a apoyar esta moción de censura estaban «gobernar bajo la improvisación permanente. No hay ni rastro del Plan de Desarrollo Integral de Valsequillo, en catorce años no ha cedido ni un centímetro de suelo para la vivienda pública ni ha conseguido incorporar ni una sola propuesta en los planes de infraestructura sociosanitaria».

Al alcalde saliente, le reprochó que «no es ninguna víctima». «Usted es el responsable de no buscar consensos. Es usted intransigente y su modo de gobernar no convence. Esto es lo que le ha hecho perder dos mayorías en poco más de un año», añadió.

José Juan Pérez cerró el turno de intervenciones como portavoz de Asba. «Cada uno de ustedes, como nosotros, somos conocedores de nuestro pasado político. Todos nos conocemos. Muchos de los que están aquí han militado o han sido simpatizantes de Asamblea Valsequillera y no se puede esconder la rivalidad política, personal y humana que ha existido entre miembros de los partidos que hoy (por ayer) pretenden defender esta moción».

Reacciones políticas

Pérez también pidió a Víctor Navarro «coherencia y prudencia, porque quienes hoy te acompañan mañana pueden dejarte solo», y a Lucía Melián le reprochó que aún no había explicado su marcha del grupo de gobierno. También le recordó al alcalde entrante que «la dignidad institucional, la justicia social y la propia estabilidad democrática exigen que el liderazgo municipal se gane con el voto, no mediante acuerdos, en algunos casos, llenos de rencor».

La moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo trajo reacciones de diferentes grupos políticos. La vicesecretaria y coordinadora general de Coalición Canaria Gran Canaria, María Fernández, apuntó que el PSOE, «que se proclama defensor de la democracia, ha decidido ser cómplice de esta moción que no responde al interés general del pueblo. Sin duda, se trata de una decisión oportunista basada en intereses personales con el apoyo de una concejala tránsfuga».

Por su parte, Óscar Hernández, presidente de Municipalistas Primero Canarias, consideró importante estar presente en Valsequillo para apoyar a Francisco Atta, «un compañero leal que ha trabajado con nosotros durante muchos años». Hernández recordó que el Partido Socialista faltó a su palabra en este tema «y nos toca asumir el espacio que nos toca ahora desde la fiscalización en la oposición y volver a ganar en la calle el contacto con la ciudadanía con el foco en las elecciones de 2027».

Políticos conocidos y aplausos de apoyo

El pequeño espacio del salón de plenos del Ayuntamiento de Valsequillo provocó que se colocara una pantalla en el exterior para las personas que quisieran seguir el pleno de la moción de censura. Más de un centenar de vecinos y vecinas se reunieron en la plaza del Pilar. Cada intervención de los diferentes representantes de los grupos políticos que tomaron la palabra fue aplaudida, unas con más fuerza que otras. La mayor de todas fue cuando el nuevo alcalde tomó posesión de su cargo.

Entre el público que se citó, la mayoría en apoyo a Juan Carlos Hernández, hubo rostros conocidos de la política municipal e insular de Gran Canaria. En apoyo a Francisco Atta se acercaron hasta Valsequillo los alcaldes de Agüimes, Óscar Hernández; Santa Lucía, Francisco García; el de Gáldar y consejero del Cabildo, Teodoro Sosa; el de Tejeda, Francisco Perera; y el exalcalde de Agaete, Jesús González, que corrió la misma suerte que Atta, además de concejales y concejalas municipales, todos ellos integrados en Municipalistas Primero Canarias.

El consejero insular Carmelo Ramírez, de Nueva Canarias, también estuvo presente, a pesar de que no hay ediles de NC. Óscar Hernández aseguró que la presencia de Ramírez en el acto «confirma que para ellos supone una alegría que se pueda perder a cualquier coste una nueva alcaldía por Primero Canarias». Por el lado de CC estuvo presente la vicesecretaria de Coalición Canaria Gran Canaria, María Fernández, y del PSOE, la diputada socialista en el Parlamento de Canarias Elena Máñez y el actual alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, entre otros.

El canal de YouTube del Ayuntamiento de Valsequillo alcanzaba ocho horas después del pleno 3.359 visualizaciones, casi los mismos votos que consiguieron Asba y Asava juntos en las últimas elecciones municipales. La página web se actualizó a media tarde con el nuevo alcalde y ediles, aunque no tenía las áreas asignadas.