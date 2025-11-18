La Justicia da cinco días a la familia numerosa de Ingenio que desahucian para encontrar vivienda

La Justicia se hizo eco del último recurso presentado el viernes pasado de la abogada que defiende a la familia numerosa de Ingenio a la que tenían previsto desahuciar este martes de su vivienda. Volvió a aplazar el lanzamiento y otorga cinco días para que busquen una solución habitacional a Moisés Macías, su mujer y seis hijos. Insta a que aceleren los trámites con Visocan o con los propios actuales propietarios de la casa para una solución habitacional o procederá a establecer una nueva fecha para el lanzamiento. La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín asegura que están ultimando de urgencia los trámites para dar un techo a estos vecinos: «En la calle no se van a quedar, -dice- Si hace falta habilitamos un pabellón y yo me quedo con ellos», aseguró la regidora.

En un comunicado emitido ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) publicó que la Plaza Número 6 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Telde (antes Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde) estimó ayer la solicitud de la familia tramitada por la abogada Isabel Saavedra de suspender el lanzamiento, derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado en 2019, en tanto la empresa pública del Gobierno de Canarias Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SAU (Visocan) finaliza su labor de búsqueda de una alternativa habitacional a los afectados, y estos, en paralelo, intentan negociar un alquiler social con la empresa adjudicataria de la vivienda.

Plazo de cinco días

Avisa que la Justicia «da un plazo de cinco días a Visocan para que informe de los trámites y del periodo aproximado que necesita para encontrar una alternativa habitacional a la familia y, al mismo tiempo, a la parte titular inmueble, por si estuviera dispuesta a negociar un alquiler social». Subraya que «con las respuestas que reciba de ambas partes, la Plaza tomaría una decisión: o bien pondría nueva fecha al lanzamiento o daría el visto bueno a un acuerdo de alternativa habitacional».

La letrada de Macías dice que aunque no es una solución, sí es un respiro. El tiempo que queda es fundamental para esta familia, pero alerta que es solo uno de los casos que hay en las islas.