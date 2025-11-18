Martes lluvioso en el norte de Gran Canaria

Este martes, el tiempo en Canarias estará marcado por un predominio de la nubosidad y la presencia de lluvias débiles, principalmente en las zonas del norte del archipiélago. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante las horas centrales del día podrían aparecer precipitaciones ocasionales también en áreas del interior sur de algunas islas, bajo una configuración meteorológica de tipo norte.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios relevantes, aunque se espera un ligero descenso de las máximas en zonas de interior y áreas montañosas. Las mínimas no presentarán grandes variaciones y continuarán en los valores habituales de la época otoñal en el archipiélago.

En cuanto al viento, este será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará del norte en Lanzarote y Fuerteventura, con intensidad moderada, mientras que en el resto del archipiélago se impondrá el viento del nordeste, que podrá alcanzar rachas fuertes en las vertientes sudeste y noroeste, especialmente en zonas expuestas o de relieve.

Las condiciones marítimas también reflejan cierta inestabilidad. En las costas este y oeste se esperan vientos del norte o nordeste con fuerza 4 o 5, que podrían llegar a fuerza 6 mar adentro durante la noche, generando marejada o fuerte marejada. En las costas del norte, los vientos serán algo más suaves (fuerza 3 o 4) con marejada, mientras que en el sur y suroeste predominará la calma, con vientos variables entre fuerza 1 a 3 y marejadilla. Además, se registrará mar de fondo del norte o noroeste, con olas de entre uno y dos metros, lo que podría afectar a las actividades marítimas y a la navegación en zonas abiertas.

La previsión insular, actualizada por la AEMET, presenta el siguiente panorama:

Lanzarote: se esperan cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles, e intervalos nubosos en el resto del territorio insular. Las temperaturas no experimentarán cambios, y el viento del norte soplará con intensidad moderada. En Arrecife, las temperaturas oscilarán entre 18 grados de mínima y 23 de máxima.

Fuerteventura: jornada de intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles. Las temperaturas podrían mostrar un ligero descenso en las máximas en zonas interiores, manteniéndose estables en el resto. El viento será moderado, de componente norte. En Puerto del Rosario, se prevé una mínima de 17 grados y una máxima de 23.

Gran Canaria: se espera un cielo nuboso en el norte, donde son probables lluvias débiles. En el resto de la isla, los intervalos nubosos darán paso durante las horas centrales del día a un aumento de la nubosidad en zonas del interior sur, con posibles lluvias ocasionales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o con ligero descenso en el interior. El viento del nordeste podrá alcanzar intervalos fuertes en vertientes sudeste y noroeste. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas oscilarán entre 19 y 24 grados.

Tenerife: la nubosidad afectará principalmente al norte de la isla, donde se prevén lluvias débiles. En el resto del territorio, los cielos estarán parcialmente cubiertos, con una tendencia al aumento de la nubosidad en el interior sur durante el mediodía, donde también podrían producirse lluvias ocasionales. Se espera un ligero descenso de las máximas en zonas altas, mientras que el viento del nordeste soplará moderado a fuerte en vertientes expuestas del sudeste y extremo noroeste. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros marcarán entre 20 y 24 grados.

La Palma, El Hierro y La Gomera: en estas islas del oeste se registrarán intervalos nubosos, con un predominio de cielos cubiertos en las vertientes norte, donde la probabilidad de lluvias débiles será elevada. En el resto de las zonas, la nubosidad será menos persistente, aunque con posibilidad de chubascos ocasionales en zonas del interior durante las horas centrales. Las temperaturas apenas variarán, manteniéndose dentro de los rangos habituales, mientras que el viento del nordeste podrá alcanzar rachas fuertes en vertientes expuestas. En Santa Cruz de La Palma, se esperan mínimas de 17 y máximas de 22 grados; en San Sebastián de La Gomera, las temperaturas oscilarán entre 20 y 25 grados, y en Valverde (El Hierro), entre 15 y 21 grados