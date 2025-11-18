San Bartolomé de Tirajana inicia la renovación integral de sus parques infantiles

La Concejalía de Parques y Jardines de San Bartolomé de Tirajana, liderada por la teniente de alcalde Araceli Armas Cruz y coordinada por el edil delegado Eduardo Armas Herrera, ha iniciado la licitación pública para la redacción técnica de los proyectos de mejora de los parques infantiles del municipio, dentro del Plan de Renovación de los Parques Infantiles Municipales. La iniciativa busca garantizar espacios de juego modernos, seguros e inclusivos en todas las zonas del municipio, tanto urbanas como periféricas.

La licitación se ha organizado en tres lotes. El primero corresponde al Parque Infantil del Parque Urbano del Sur; el segundo incluye los parques de las zonas urbanas de San Fernando, Sonnenland, Aldea Blanca y Castillo del Romeral; y el tercero abarca los parques situados en las zonas periféricas, como Ayacata, Risco Blanco, Cercados de Araña, El Sequero, Taidía, Montaña La Data y Ayagaures, entre otros. La asistencia técnica adjudicada se encargará de redactar los proyectos de renovación y mejora, incluyendo estudios topográficos, geotécnicos y de instalaciones, anteproyectos y proyectos de ejecución, así como toda la documentación necesaria para iniciar los expedientes de contratación de las obras.

Obras finalizadas

Hasta ahora, la Concejalía de Parques y Jardines ha completado la renovación integral de los parques infantiles de Fataga, Tunte, Juan Grande y Cercados de Espino, mientras que las obras del Parque Multifuncional de El Tablero se encuentran en fase de finalización. Próximamente se iniciará el procedimiento de contratación para la renovación del Parque Multifuncional de San Fernando.

Según Araceli Armas, “la renovación contempla pavimentos, elementos de juego, zonas de sombra natural y artificial, y la instalación de elementos inclusivos, con el objetivo de dotar a los núcleos de población de parques modernos, seguros e inclusivos”. El plan, que forma parte de la agenda del gobierno presidido por Marco Aurelio Pérez, busca recuperar y modernizar los espacios de ocio infantil del municipio, garantizando la seguridad y el disfrute de todos los vecinos.