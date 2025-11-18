Tejeda lucha por ser el corazón de la Navidad: así fue el primer día de grabación del anuncio de Ferrero Rocher

El corazón de la Navidad, del chocolate y del inconfundible dorado de Ferrero Rocher podría latir este año a más de mil metros de altitud. Tejeda, reconocido por la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, se ha transformado estos días en el epicentro de la magia navideña. El municipio grancanario acogió este martes —y volverá a hacerlo el miércoles— la grabación del esperado anuncio de Navidad de la marca, que ha elegido este enclave como uno de los escenarios de la duodécima edición de ‘Juntos Brillamos Más’. Tejeda aspira ahora a pasar a la segunda fase del concurso y será el próximo 24 de noviembre cuando se conozca si el municipio continúa en la carrera para convertirse en el gran protagonista de una de las campañas más emblemáticas de esta época del año.

Las calles del pueblo se transformaron desde primera hora de la mañana en un auténtico plató de rodaje. La niebla deslizándose entre las montañas y una fina lluvia persistente dibujaron un ambiente invernal poco habitual en Gran Canaria, pero perfecto para envolver cada rincón en una atmósfera de magia navideña. La productora Spa Films desplegó su actividad en varios puntos estratégicos de Tejeda. Entre ellos, la Plaza del Socorro, que se convirtió en uno de los principales focos de la grabación; el parque situado junto a la piscina municipal, recién reformado e impecable para la ocasión; y la calle Dr. Domingo Hernández Guerra, la arteria principal del municipio, que ayer captaba la atención de vecinos y visitantes mientras se llenaba de cámaras, focos y movimiento.

Vecinos seleccionados

Alrededor de 14 vecinos de Tejeda fueron elegidos por el Ayuntamiento para participar en el rodaje del anuncio de Ferrero Rocher, tras la apertura de un formulario en el que todos los interesados pudieron inscribirse y así tener la oportunidad de formar parte de la producción. Los perfiles elegidos abarcan diferentes edades y características, adaptándose a las necesidades que la productora solicitó al municipio. Así, los habitantes de Tejeda no solo prestan su escenario natural, sino que también se convierten en protagonistas de la magia de color dorado que recorrerá millones de pantallas estas Navidades.

Aún quedan tres fases por delante para saber si Tejeda será finalmente el escenario de la Navidad que llegará a televisores, redes sociales y móviles de hogares de todo el país, y la decisión se conocerá el próximo 15 de diciembre. En caso de resultar elegido, el 18 de diciembre los protagonistas del anuncio tendrán el honor de tirar de la palanca que encenderá las luces y llenará de magia cada rincón del municipio, convirtiendo Tejeda en el corazón dorado de la Navidad.

Actores y personal de producción este martes, en Tejeda. / LP/DLP

Votación abierta

La edil de Festejos, Cultura y Deportes del Ayuntamiento, Verónica Espino, aseguró que desde el Consistorio están muy ilusionados con la posibilidad de que Tejeda sea la protagonista de estas fiestas. «Estamos trabajando duro para que sea posible», afirmó ayer, apenas minutos antes de que comenzara el rodaje. No obstante, también recordó que las votaciones en la página web de Ferrero Rocher para elegir el municipio que iluminará la Navidad este año siguen abiertas, y que el hecho de que estos días se estén realizando las grabaciones no significa que Tejeda haya ganado la votación.

«Hay gente que está dejando de votar pensando que Tejeda ya es el municipio elegido, cuando aún quedan tres fases por delante», advirtió Espino, quien volvió a animar a la población de la isla a apoyar al municipio durante los próximos días hasta que finalicen estas primeras etapas. Y además, los números hablan por sí solos: en apenas los primeros nueve días desde que se abrió la encuesta, la iniciativa registró más de 200.000 votos divididos entre los 17 pueblos participantes de diferentes zonas del país, lo que representa más del 40% de todos los votos recogidos durante la campaña del año pasado, un dato que, según la organización, demuestra que la competición está más reñida que nunca.