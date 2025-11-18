Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecindario acoge la Gala Solidaria de Asdownsur con artistas de primer nivel

El 29 de noviembre, el Teatro Víctor Jara se llenará de emoción, humor y talento en apoyo a la inclusión de personas con síndrome de Down en el sureste de Gran Canaria

LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación Asdownsur celebrará el próximo 29 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Víctor Jara de Vecindario su esperada Gala Solidaria, un evento que combina emoción, humor y talento con un claro mensaje de inclusión y solidaridad.

El espectáculo contará con actuaciones de artistas destacados como Mel Omana, Maestro Florido, Drag Ada Luxury, María Cateva, Agoney y Dailos Santana, entre otros, quienes se suman a esta causa para apoyar la labor que Asdownsur realiza en favor de las personas con síndrome de Down y sus familias en el sur de Gran Canaria.

Entradas

La entidad invita a toda la ciudadanía a disfrutar de una velada cercana y divertida, compartiendo momentos con usuarios, familias, voluntarios y profesionales. La gala también busca visibilizar el trabajo diario de Asdownsur y fortalecer el compromiso social con la inclusión.

Las entradas ya se encuentran disponibles en el Ateneo de Vecindario y en la plataforma www.tureservaonline.es. La organización recomienda adquirirlas con antelación, dada la expectación que genera el evento.

Asdownsur anima a vecinos, familias y entidades a sumarse a esta celebración, donde la solidaridad y el talento serán los protagonistas.

