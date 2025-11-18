Vecindario acoge la Gala Solidaria de Asdownsur con artistas de primer nivel

La Asociación Asdownsur celebrará el próximo 29 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Víctor Jara de Vecindario su esperada Gala Solidaria, un evento que combina emoción, humor y talento con un claro mensaje de inclusión y solidaridad.

El espectáculo contará con actuaciones de artistas destacados como Mel Omana, Maestro Florido, Drag Ada Luxury, María Cateva, Agoney y Dailos Santana, entre otros, quienes se suman a esta causa para apoyar la labor que Asdownsur realiza en favor de las personas con síndrome de Down y sus familias en el sur de Gran Canaria.

Entradas

La entidad invita a toda la ciudadanía a disfrutar de una velada cercana y divertida, compartiendo momentos con usuarios, familias, voluntarios y profesionales. La gala también busca visibilizar el trabajo diario de Asdownsur y fortalecer el compromiso social con la inclusión.

Las entradas ya se encuentran disponibles en el Ateneo de Vecindario y en la plataforma www.tureservaonline.es. La organización recomienda adquirirlas con antelación, dada la expectación que genera el evento.

Asdownsur anima a vecinos, familias y entidades a sumarse a esta celebración, donde la solidaridad y el talento serán los protagonistas.