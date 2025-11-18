El vertido de Telde 'quemó' las agallas de las lubinas, pero aún no se conoce el origen del producto químico

La mortandad de miles de toneladas de pescado en las piscifactorías del litoral de Telde se produjo por una sustancia química que afectó a las agallas de los peces hasta hacerlos fallecer por asfixia, pero aún se desconoce el producto causante de las muertes y el origen del vertido que obligó a cerrar las playas de Gran Canaria por contaminación marina.

Esta es una de las conclusiones de la tercera reunión del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), durante la tarde de este martes, en la que se constató que ya no quedan restos de pescados en las jaulas marinas y que también han muerto dos pardelas cenicientas, una que hubo que sacrificar tras ser rescatada con restos de grasa en las alas y otra que apareció muerta en el muelle de Arguineguín.

De las teóricas 7.000 toneladas de lubinas y doradas existentes en las jaulas al inicio del vertido, unas 1.500 toneladas ya han sido depositadas en el vertedero del complejo medioambiental de Juan Grande. El resto se dispersó en el mar y llegó a las costas en forma de bolas de grasa, llegando primero desde Telde hasta Mogán y por efecto de la borrasca Claudia hasta el municipio de Agaete.

El producto químico afectó sobre todo a las lubinas de las piscifactorías, «quemando» el tejido musculoso sus agallas, según explicaron Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, y otros asistentes a la reunión del Plateca.

Ante las preguntas de los concejales de los ayuntamientos afectados sobre los orígenes y los culpables del vertido contaminante, sobre todo de Telde, Lorenzo y los representantes del Gobierno autónomo -Pesca, Transición Ecológica y Salud Pública- respondieron que el Plateca no se convoca para buscar culpables o juzgar responsabilidades, sino para garantizar que los incidentes no afecten a la población y al medio ambiente.

Al respecto, desde Salud Pública se confirmó que durante los días de mayor contaminación en las playas hubo casos que bañistas con otitis y erupciones cutáneas, pero en ninguno de los análisis de las aguas se han detectado bacterias dañinas para el cuerpo humano como e-coli u otras.

De las 17 playas que tuvieron prohibir el acceso al baño por la contaminación marina solo continúan cerradas las cinco del municipio de Telde -Melenara, Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza- por recomendación de las autoridades sanitarias. La cierre no se produce por la existencia de productos tóxicos en el mar o en la arena, sino por presencia de la grasa que generaron la mezcla de los peces putrefactos y el pienso de la alimentación en las piscifactorías.

A la espera de los análisis toxicológicos del Seprona de la Guardia Civil y de las investigaciones encargadas por la Fiscalía de Medio Ambiente, se siguen barajando varias hipótesis, como una mala práctica en la gestión de las jaulas marinas o un vertido de ese producto químico desconocido desde tierra o desde el mar.

Jaulas de las piscifactorías en el litoral de Telde / Andrés Cruz

Aunque del Ayuntamiento de Telde y el Consejo Insular de Aguas se descarta que el vertido procediera de los emisarios submarinos de las depuradoras de agua, tampoco se da por seguro hasta conocer los análisis de sedimentos. Sí se descarta que el producto químico haya entrado en las desaladoras situadas a lo largo de esa costa.

Respecto a la posibilidad de reabrir las playas que siguen cerradas, se espera recibir nuevos análisis a finales de esta semana o principios de la próxima para retirar la alerta en todo el litoral.

Transparencia

Antes de la reunión del Plateca, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, expresó su malestar por la reacción del los distintos departamentos del Gobierno de Canarias con responsabilidad en esta crisis. «La transparencia la pedimos todos, no solo los vecinos y los usuarios de las playas, también las administraciones públicas que no tenemos competencias en la materia; estamos preocupados porque entendemos que no se ha actuado con la diligencia necesaria para afrontar una situación de esta características», declaró Morales en una entrevista en la Radio Autonómica.

El jefe del gobierno insular recordó que la primera mancha apareció el 3 de octubre y el Plateca se convocó por primera vez el 6 de noviembre, más de un mes después. Al respecto, subrayó que las competencias están en tres direcciones generales de la Comunidad Autónoma, las de Transición Ecológica, Emergencias y Pesca.