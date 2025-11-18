El Cabildo de Gran Canaria renuncia a la Vuelta Ciclista a España 2026 por la presencia del equipo israelí

La Vuelta Ciclista a España no pasará por Canarias en 2026. Así lo confirmó este martes el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, quien aseguró que las "novedades no traen buenos presagios" y que el planteamiento inicial —un proyecto trabajado conjuntamente por el Gobierno de Canarias y los cabildos de Tenerife y Gran Canaria— "se rompe" tras la retirada de uno de los actores necesarios para asumir el esfuerzo logístico y económico. Desde Tenerife se apunta directamente a la falta de apoyo del Cabildo de Gran Canaria como el motivo que ha hecho inviable la candidatura.

Por su parte, Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, recuerda que la postura de su institución estaba clara "desde hace meses": Gran Canaria no apoyaría la llegada de la Vuelta mientras la carrera mantuviera al equipo Israel–Premier Tech. Romero considera que la presencia del conjunto supone un ejercicio de "sportwashing" y rechaza que el reciente anuncio de competir bajo bandera canadiense altere su posición: "El propietario es el mismo y sigue defendiendo lo mismo".

Cartel oficial de La Vuelta a España 2026. | / LA VUELTA

El consejero insiste en que la decisión no responde a motivos económicos y que la prioridad es proteger la imagen de la isla como "destino turístico seguro". Además, rechaza que Gran Canaria sea responsable de que la Vuelta no recale finalmente en el archipiélago. Subraya que su negativa solo afecta a su isla y afirma que, si Tenerife no acoge ninguna etapa, "será porque ellos no quieren o no pueden".