El 80% de las familias del Sureste mantiene los mismos apellidos desde el siglo XVIII

Más del 80% de las familias del Sureste de Gran Canaria conservan los mismos apellidos que ya estaban presentes en la comarca a finales del siglo XVIII. Es la principal conclusión del estudio presentado por el investigador ingeniense, farmacéutico e historiador Bartolomé Domínguez del Río Boada en su ponencia «Rescate genealógico en la Comarca del Sureste de Gran Canaria. Apellidos en un manuscrito inédito» , en el marco del XII Encuentro de Genealogía de Gran Canaria, celebrado este miércoles en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la capital grancanaria. Dio a conocer un manuscrito inédito del Archivo Familiar Ramírez Juárez con datos genealógicos anteriores a 1820.

El documento reúne más de 60 apellidos, catalogados de Acosta a Sánchez que se han mantenido a lo largo de dos siglos en Agüimes, Ingenio casco y Carrizal, además de referencias puntuales a Santa Lucía.

De Sánchez a Estupiñán

Entre los linajes más constantes figuran Maldonado, Sánchez, Lorenzo, Herrera, Navarro, Estupiñán o Espino, mientras, otros documentados en aquella época han desaparecido, como Bolullos y Tubillejas, ambos castellanos, o Pelós, de origen genovés.

Domínguez explicó que la conferencia tiene como objetivo rescatar el contenido íntegro de un manuscrito genealógico único, conservado en el Archivo Familiar Ramírez Juárez. En él, distintos autores fueron elaborando a lo largo del tiempo una correlación de apellidos y familias del Sureste y otras zonas de Gran Canaria, con el fin de seguir su evolución para estudios de linajes.

Una de las páginas del cuaderno inédito sobre genealogía en el Sureste. / La Provincia

El investigador destacó que, además de recoger datos estrictamente administrativos, el manuscrito incorporaba relaciones de parentesco, profesiones e interconexiones familiares, información fundamental para completar los registros «fríos» de Iglesia y Estado. Esta documentación permite reconstruir árboles genealógicos, vínculos familiares, movilidad social y la importancia de determinados núcleos familiares en los siglos XVIII y XIX.

«Los apellidos que aparecen en el cuaderno -considera- son, en su mayoría, los mismos que siguen presentes hoy. Más del 80% se han mantenido, otros han evolucionado y también han surgido apellidos nuevos».

En el cuaderno figura incluso su propia familia, como los Sánchez Maldonado, Domínguez del Río o Juárez, «por su relevancia dentro de la comarca», aunque otros linajes más recientes, como Boada, ya no aparecen.

Ilustres de Carrizal

Entre los apellidos documentados figuran personas de relevancia histórica, como el general Tomás Morales y Afonso, natural de Carrizal, quien llegó a ser capitán general en Venezuela y comandante general de la provincia de Canarias. También se recoge a Sebastián Sánchez Maldonado, carrizalero y gobernador de Campeche (México), lo que muestra la proyección internacional que algunos linajes del Sureste alcanzaron en los siglos XVIII y XIX.

El estudio confirma además que ya en aquella época existía un intercambio de información genealógica entre investigadores del Sureste, el Norte de la isla, Las Palmas de Gran Canaria y Telde.

Bartolomé Domínguez del Río Boada, antes de su ponencia. / ALEJANDRO QUEVEDO

El manuscrito pertenece al Archivo Familiar Ramírez Juárez, un fondo histórico que reúne 53 unidades documentales datadas entre los siglos XVI y XX. Parte del archivo fue catalogado mediante convenio con el Ayuntamiento de Ingenio y se conserva en el archivo municipal, mientras que la documentación privada continúa bajo custodia familiar.

El primer estudio archivístico del fondo fue realizado por el archivero municipal Emilio José Sánchez Morales, quien aportó el análisis histórico y la ordenación técnica del material. El manuscrito presentado ahora se encuentra ubicado en el protocolo número tres, dentro del apartado dedicado específicamente a genealogía.

Una investigación para el XII Encuentro de Genealogía

Domínguez del Río Boada es Farmacéutico. Acumula años de investigación histórica vinculada al ámbito sanitario y al desarrollo socioeconómico del Sureste, y continúa su formación como genealogista.

El la 2ª sesión del XII Encuentro de Genealogía Gran Canaria que se celebra en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria participó también Cristina López-Trejo Díaz con su ponencia "Una mirada al pasado genovés a través del testamento de Esteban Diego de Sopranis (1569).