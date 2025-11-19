La Aemet alerta de un jueves más frío en Canarias con lluvias y nieve en las cumbres de Tenerife y La Palma

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualiza su previsión y avisa de un giro claro del tiempo en Canarias para este jueves, una jornada marcada por la bajada de temperaturas, el aumento de la nubosidad y la llegada de lluvias débiles, que en las zonas más elevadas de Tenerife y La Palma podrían convertirse en nevada a partir de los 2.300-2.600 metros.

El organismo recomienda precaución en carreteras de altura, llevar abrigo si se va a zonas de cumbre y tener en cuenta que el día será más frío y cambiante que los anteriores.

El archipiélago amanecerá con nubosidad alta muy extendida, que irá creciendo en forma de nubes bajas y medias a medida que avance la jornada. Este incremento de nubosidad será especialmente notable en las vertientes norte, noroeste y zonas de interior, donde la Aemet señala una mayor probabilidad de lluvias, en general débiles pero persistentes en algunos momentos. En las cumbres de Tenerife y La Palma, el descenso térmico favorecerá la aparición de precipitaciones en forma de nieve, un fenómeno que podría dejar una estampa invernal inusual para mediados de noviembre.

Las temperaturas se mantendrán contenidas en prácticamente todas las islas, con máximas que no superarán los 24 ºC en Santa Cruz de Tenerife ni los 23 ºC en Las Palmas de Gran Canaria. Las mínimas se situarán alrededor de 19 ºC, aunque en las zonas altas y orientadas al norte se sentirá un ambiente notablemente más frío, especialmente por la tarde. Este descenso térmico también podría notarse en municipios del interior de Gran Canaria, La Palma, Tenerife o El Hierro, donde la sensación será más invernal debido al viento.

19/11 10:42 AVISOS PASADO MAÑANA | Canarias: lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW pic.twitter.com/BcfWUh6Ggu — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) November 19, 2025

El viento del nordeste, inicialmente flojo, ganará intensidad a medida que avance el día, volviéndose moderado desde el mediodía y afectando tanto a zonas de interior como a las costas más expuestas. En las cumbres, la Aemet detalla que se establecerá un flujo del este, lo que contribuirá a la entrada de aire más frío en niveles altos. Las brisas seguirán dominando en las costas del oeste de varias islas, aunque con algo más de fuerza al final de la jornada.

En el mar, la situación también se verá marcada por este cambio. La Aemet pronostica viento del nordeste con fuerza 2 a 4, acompañado de marejadilla o marejada, así como mar de fondo del norte o noroeste que llegará a 1 o 2 metros, lo que podría complicar ligeramente la navegación en zonas abiertas. Los pescadores y quienes planifiquen actividades náuticas deberán estar atentos a la evolución del estado del mar.

Pronóstico del tiempo para este jueves, 20 de noviembre / AEMET

El resto del archipiélago vivirá un día de intervalos nubosos, con presencia ocasional de lluvias débiles en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, aunque con menor probabilidad que en las islas centrales y occidentales. Las temperaturas apenas variarán, salvo un ligero descenso nocturno, sobre todo en cumbres y medianías. El viento, que comenzará débil, aumentará al final del día, especialmente en las vertientes norte.

La Aemet subraya que este escenario responde a la entrada de aire más frío en altura y al reforzamiento del alisio, lo que dejará un ambiente “más invernal de lo habitual para estas fechas”. El jueves se presenta, por tanto, como un día para llevar abrigo, prever cambios en la visibilidad en zonas altas por la niebla, y considerar posibles precipitaciones puntuales si se realizan actividades al aire libre.