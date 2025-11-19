“No puede haber tranquilidad’: el alcalde de Telde lanza un mensaje tras los vertidos en la costa de Gran Canaria

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha lanzado un mensaje claro a la ciudadanía tras el cierre de playas en Gran Canaria por la presencia de vertidos contaminantes y peces muertos en la costa. Este grave episodio ha despertado una gran alarma ambiental y turística. Según los primeros indicios, la contaminación podría originarse en piscifactorías de la zona, un hecho que está siendo investigado y que, según el regidor, debe esclarecerse con urgencia.

Peña subrayó que la población “tiene derecho a conocer exactamente qué ha ocurrido” y exigió que se hagan públicos cuanto antes los análisis que determinarán el alcance real del episodio. “A día de hoy es triste que hayan pasado los días, las semanas, y que todavía no exista una determinación sobre el origen de la muerte de estos peces”, lamentó. Aseguró, además, que tanto el Ayuntamiento como el propio equipo de gobierno están plenamente movilizados: “La ciudad se echa a la calle, su alcalde y su gobierno están, porque hay preocupación, y tenemos que aprovechar este momento para investigar a fondo”.

El alcalde insistió en que, en esta situación, “no puede haber un mensaje de tranquilidad”, ya que no existe todavía una garantía sanitaria que permita reabrir las zonas afectadas al baño. “Las playas están cerradas y, tristemente, permanecerán cerradas hasta que exista una garantía para la ciudad y, sobre todo, cuando los informes de salud pública así lo aconsejen. Hasta el momento no es así y, por lo tanto, siguen cerradas”, explicó.

Además del impacto sanitario, Peña destacó las graves consecuencias medioambientales que este episodio está dejando en la fauna marina, así como el perjuicio que supone para los vecinos, los visitantes y la imagen de Telde y del conjunto de la isla. “La ciudad no se merece este trato por parte de nadie”, afirmó con rotundidad.

El Ayuntamiento ha pedido máxima responsabilidad a los agentes implicados, total transparencia en la información y la apertura de todas las vías necesarias para esclarecer lo ocurrido. Peña concluyó insistiendo en que la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de la ciudadanía y la protección del litoral, uno de los principales valores naturales del municipio.

Las playas que continúan cerradas en Gran Canaria

Las pruebas realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) continúan detectando la presencia de productos químicos, lo que impide la apertura al baño en estas cinco playas. Todas ellas se concentran en el mismo municipio.

Playas cerradas en Telde: