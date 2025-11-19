Arrestado en Gran Canaria tras robar una una cadena valorada en 1.200 euros y golpear a la víctima

La Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico–Mogán ha detenido el pasado 30 de octubre a un individuo como presunto autor de un delito de robo con violencia. Esta actuación culmina una rigurosa investigación que permitió esclarecer los hechos, inicialmente denunciados como un hurto, ocurridos la madrugada del 25 de octubre de 2025 en las inmediaciones de un centro comercial en Arguineguín.

Según consta en el atestado, la víctima se encontraba junto a un establecimiento de ocio cuando otro varón se le acercó. Tras simular un saludo amistoso, el sospechoso lo abrazó y, de manera repentina, le arrancó violentamente una cadena de oro del cuello antes de huir precipitadamente. La joya sustraída, descrita como una cadena de eslabones planos, fue valorada por su propietario en 1.200 euros.

A partir de la denuncia, el Área de Investigación de la Guardia Civil inició las gestiones oportunas. La labor de los agentes de Puerto Rico–Mogán fue determinante y se desarrolló con un alto grado de profesionalidad. Dado que la víctima no recordaba con precisión los detalles del suceso, los investigadores realizaron un minucioso análisis de las cámaras de seguridad del complejo comercial, cuyo contenido resultó esencial para el avance del caso.

El visionado de las imágenes permitió no solo identificar al presunto autor, sino también reclasificar los hechos como un robo con violencia e intimidación. Las grabaciones reflejaron que, tras el tirón de la cadena, el agresor empujó a la víctima y la lanzó por una rampa. Cuando esta intentó recuperar la joya, recibió un golpe en el rostro que la dejó aturdida en el suelo, momento que el autor aprovechó para huir del lugar.

La combinación del uso de tecnología de videovigilancia y el conocimiento del personal de la demarcación fue clave para el éxito de la investigación. Los fotogramas obtenidos presentaban la nitidez suficiente para identificar al sospechoso, conocido por su conducta conflictiva en la zona. Además, el cotejo fotográfico, incluso del calzado que vestía al momento de la detención, confirmó de manera concluyente su participación en los hechos.

Finalmente, cabe señalar que el detenido cuenta con antecedentes policiales por delitos graves, entre ellos otro robo con violencia e intimidación y detención ilegal. Las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana para la tramitación del correspondiente juicio rápido.